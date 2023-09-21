Эксперты ВШЭ заявили о росте числа страдающих ожирением после пандемии

Пандемия коронавируса привела к тому, что многие учреждения, в том числе оздоровительные и спортивные, не работали на тот момент.





Авторы исследования утверждают, что проблема ожирения в России с каждым годом усугубляется. В 1993 году от ожирения в России страдали 8,3% мужчин и 23,2% женщин, в 2017 году от лишнего веса в стране страдали уже 28,1% мужчин и 32,1% женщин. В 2021 году в России от ожирения страдали 30,1% мужчин и 36,7% женщин.



Несмотря на рост числа людей, осознанно относящихся к своему здоровью, более четверти населения Земли страдают гиподинамией, а в развитых странах этот показатель еще выше, отмечают авторы доклада. Во всем мире пандемия COVID-19 усугубила ситуацию с ожирением, так как закрывались места для занятий спортом и активного отдыха. Физическая активность могла бы спасать ежегодно до 5 млн человек, а тренировки умеренной интенсивности (всего 2,5 часа в неделю) позволяют снизить смертность примерно на 10%, - утверждают исследователи.



Ученые утверждают, что рацион современного человека включает в себя в основном продукты глубокой переработки и промышленного производства и содержащие в себе чрезмерное количество соли или сахара. Ежегодно от избыточного потребления соли (более 5 г в день) умирают 1,7 млн человек, а от трансжирных кислот промышленного производства — 500 тыс. человек, приводят данные авторы исследования. Эксперты заявляют, что среднестатистический житель Земли ежедневно потребляет 59 г сахара (при норме ВОЗ не более 25 г в день). При превышении суточной нормы сахара на 25% вероятность умереть в результате сердечно-сосудистых заболеваний возрастает в два раза, увеличивается риск развития диабета 2-го типа. Ожирение на сегодняшний день вызвано у большинства в мире не только неправильными пищевыми привычками и низкой физической активностью, но и злоупотреблением алкоголем и курением. Исследователи отмечают, что от чрезмерного употребления алкоголя ежегодно умирают до 3 млн человек (5,3% от общей смертности).



По мнению экспертов, проблеме ожирения сейчас в России уделяется недостаточно внимания. По их словам, решение проблемы требует более широкой культурной и медицинской поддержки.







Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний и экспертов кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ и НЦМУ "Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала" провели исследование, согласно которому каждый пятый взрослый в мире будет страдать ожирением к 2025 году: 18% мужчин и более 21% женщин. Ученые предупреждают, что к 2025 году более 205 млн детей в возрасте от пяти до 19 лет будут страдать от ожирения, - передает РБК Авторы исследования утверждают, что проблема ожирения в России с каждым годом усугубляется. В 1993 году от ожирения в России страдали 8,3% мужчин и 23,2% женщин, в 2017 году от лишнего веса в стране страдали уже 28,1% мужчин и 32,1% женщин. В 2021 году в России от ожирения страдали 30,1% мужчин и 36,7% женщин.Несмотря на рост числа людей, осознанно относящихся к своему здоровью, более четверти населения Земли страдают гиподинамией, а в развитых странах этот показатель еще выше, отмечают авторы доклада. Во всем мире пандемия COVID-19 усугубила ситуацию с ожирением, так как закрывались места для занятий спортом и активного отдыха. Физическая активность могла бы спасать ежегодно до 5 млн человек, а тренировки умеренной интенсивности (всего 2,5 часа в неделю) позволяют снизить смертность примерно на 10%, - утверждают исследователи.Ученые утверждают, что рацион современного человека включает в себя в основном продукты глубокой переработки и промышленного производства и содержащие в себе чрезмерное количество соли или сахара. Ежегодно от избыточного потребления соли (более 5 г в день) умирают 1,7 млн человек, а от трансжирных кислот промышленного производства — 500 тыс. человек, приводят данные авторы исследования. Эксперты заявляют, что среднестатистический житель Земли ежедневно потребляет 59 г сахара (при норме ВОЗ не более 25 г в день). При превышении суточной нормы сахара на 25% вероятность умереть в результате сердечно-сосудистых заболеваний возрастает в два раза, увеличивается риск развития диабета 2-го типа. Ожирение на сегодняшний день вызвано у большинства в мире не только неправильными пищевыми привычками и низкой физической активностью, но и злоупотреблением алкоголем и курением. Исследователи отмечают, что от чрезмерного употребления алкоголя ежегодно умирают до 3 млн человек (5,3% от общей смертности).По мнению экспертов, проблеме ожирения сейчас в России уделяется недостаточно внимания. По их словам, решение проблемы требует более широкой культурной и медицинской поддержки.