В России

25 минут назад

«Ъ» сообщает о перебоях с импортом аппаратов Medtronic от диабета

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#Medtronic #импорт

В России снизилась доступность продукции для непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) у пациентов с диабетом.

Директор Национального медицинского исследовательского центра гематологии (НМИЦ эндокринологии) Наталья Мокрышева заявила, что в России снизилась доступность систем для непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) для диабетиков от ирландско-американской компании Medtronic. Это произошло на фоне внесения властями США части комплектующих для данных устройств в список продукции двойного назначения, - пишет "Ъ".

По ее словам, поставки продукции из американского списка двойного назначения требуют получения отдельной лицензии. Из-за этого импорт систем Medtronic в Россию затруднен.

Мокрышева добавила, что Минздрав в настоящий момент ищет альтернативных производителей устройств для непрерывного мониторинга глюкозы. В частности, рассматриваются китайские аналоги, но "не все они соответствуют требованиям для пациентов".

Системы НМГ проверяют состояние диабетиков каждые несколько минут. Продукция Medtronic состоит из сменяемого раз в несколько дней сенсорного датчика, измеряющего уровень глюкозы. Данные передаются в приложение на телефоне через трансмиттер. Этот же сенсор применяется в ряде моделей инсулиновых помп. Сбои с поставками трансмиттеров были еще зимой этого года, - отмечает федеральный куратор Всероссийской организации родителей детей-инвалидов по направлению "Здравоохранение" Юлия Панкова.

По ее словам, пока на рынке осталась продукция от американской Abbott. Однако она добавила, что эти системы не предназначены для страдающих диабетом детей младше четырех лет, поэтому родители вынуждены приобретать их самостоятельно. В некоторых регионах получить системы Abbott можно по заключению комиссии.

Представители Medtronic заявили, что работают над обеспечением стабильных поставок аппаратов для лечения диабета на российский рынок.
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#Medtronic #импорт

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