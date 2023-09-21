C базы строительной компании на такси похитили 200 метров медного кабеля

Ущерб компания оценила в сумму около 270 000 рублей.

19 сентября в Липецком районе сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль такси, в багажнике которого был обнаружен медный кабель. Пояснить происхождение груза пассажир не смог. Подозреваемый был доставлен в дежурную часть ОМВД России по Липецкому району.«По версии следствия, 28-летний ранее судимый липчанин проник на огороженную и охраняемую территорию склада-базы строительно-монтажной компании, расположенной в селе Липецкого района, и похитил 200 метров электрического медного кабеля различного наименования. Ущерб компания оценила в сумму около 270 000 рублей. Для перевозки похищенного подозреваемый вызвал такси, но до дома доехать не смог, так как был задержан автоинспекторами», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.