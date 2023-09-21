Происшествия

46 минут назад

C базы строительной компании на такси похитили 200 метров медного кабеля

439
#кража
1

Ущерб компания оценила в сумму около 270 000 рублей.

19 сентября в Липецком районе сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль такси, в багажнике которого был обнаружен медный кабель. Пояснить происхождение груза пассажир не смог. Подозреваемый был доставлен в дежурную часть ОМВД России по Липецкому району.

«По версии следствия, 28-летний ранее судимый липчанин проник на огороженную и охраняемую территорию склада-базы строительно-монтажной компании, расположенной в селе Липецкого района, и похитил 200 метров электрического медного кабеля различного наименования. Ущерб компания оценила в сумму около 270 000 рублей. Для перевозки похищенного подозреваемый вызвал такси, но до дома доехать не смог, так как был задержан автоинспекторами», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

VkvA-9kEr2Q.jpg

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная в крупном размере». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
439
#кража
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
45
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
Общество

Еще в рубрике

Два соседних дома горели в Ельце
#МЧС #пожар
Два соседних дома горели в Ельце

18 минут назад

Происшествия
В составе с металлолом приехал снаряд времен Великой Отечественной
#боеприпасы
В составе с металлолом приехал снаряд времен Великой Отечественной

вчера, 18:06

Происшествия
Подросток перевёл мошенникам с карты отца 146 000 рублей
#мошенничество
9
Подросток перевёл мошенникам с карты отца 146 000 рублей

вчера, 17:22

Происшествия
После столкновения с грузовиком «ВАЗ» оказался в кювете
#ДТП
После столкновения с грузовиком «ВАЗ» оказался в кювете

вчера, 17:10

Происшествия
Юный угонщик утопил мопед
#угон #дети
10
Юный угонщик утопил мопед

вчера, 14:08

Происшествия
63-летняя ельчанка преследовала автобус с карманницей на попутной машине
#кража
7
63-летняя ельчанка преследовала автобус с карманницей на попутной машине

вчера, 13:09

Происшествия