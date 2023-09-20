Спасти рядового Дзюбенко: потерявший в СВО двоих братьев усманец теперь служит в Нижегородской области

Но похоронившая уже двоих сыновей мать по-прежнему переживает, что её сына могут направить в зону СВО или на неспокойные приграничные территории.

Потерявший в ходе специальной военной операции двоих братьев мобилизованный Дмитрий Дзюбенко из села Сторожевские Хутора Усманского района теперь служит в Володарском районе — но не на в юго-западе Донецкой области, как можно подумать, а в Володарском районе Нижегородской области. Открытое обращение 63-летней матери двух погибших бойцов СВО Ольги Дзюбенко, появившееся в соцсетях в конце июля, не осталось неуслышанным.Напомним, трое из пяти сыновей Ольги Дзюбенко — Евгений, Михаил и Дмитрий — участники СВО. Двое в этом году погибли: 32-летний Евгений Дзюбенко —18 января в районе города Артемовска, неся службу в ЧВК «Вагнер», а 30-летний мобилизованный Михаил Дзюбенко был смертельно ранен 2 июня и умер на руках у брата Дмитрия. Главное желание матери после всего пережитого — поскорее вернуть Дмитрия домой. Живым.«Я прошу! Я умоляю демобилизовать и вернуть моего третьего сына семье! Верните мне сына, пожалуйста!» — говорилось в открытом обращении Ольги Дзюбенко, разошедшемся по соцсетям в конце июля.Эту просьбу услышали, но пока не до конца. Как рассказал GOROD48 сам Дмитрий Дзюбенко, телеграммой за подписью командования Западного военного округа его перевели из зоны СВО в Нижегородскую область. А до отпуска, который Дмитрий Дзюбенко получил, чтобы похоронить брата, он служил «за ленточкой» — в Харьковской области. Переводом Дмитрий доволен — «лучше, чем ничего». Но о демобилизации речи так и не идёт.А похоронившая уже двоих сыновей мать мечтает именно о демобилизации. Сколько за этот год натерпелась женщина — уже и не пересказать. Но она благодарна и за возможность сейчас спокойно позвонить сыну и просто услышать его голос.— Уже на днях были разговоры о том, что его могут направить на приграничную территорию, а там что угодно может случиться! Позвонили военному прокурору — вроде бы, разрешилось, сын по-прежнему находится на месте постоянной дислокации. Но всё равно я не понимаю, почему его не могут вернуть домой? В стране — миллионы человек: чем моя семья провинилась? По моему погибшему «вагнеровцу» Евгению до сих пор нет на руках многих документов — а ведь уже четвёртый месяц пошёл, и в ЧВК никто не отвечает! А у него дочь осталась — 12 лет… — Сетует Ольга Дзюбенко.Чтобы вернуть домой Дмитрия, многодетная мать потратила бешеные деньги на адвокатов: по словам самой женщины, речь идёт о расходах около 150-175 тысяч рублей!— Наверное, решили, деревенская бабка — заплатит. А ведь даже ни до каких до судов дело не дошло — одни бумажки на руках! — Вздыхает Ольга Дзюбенко.Но сказать, что женщину бросили одну в беде, всё же нельзя. Липецкая область выделила 310 000 рублей на стройматериалы — сейчас в доме Дзюбенко в Сторожевских Хуторах перекрывают крышу, сами работы обещала оплатить районная администрация. Все положенные выплаты за гибель бойцов СВО семья также получила — как по федеральной линии, так и от губернатора.Но в истории спасения Дмитрия Дзюбенко, по данным GOROD48, всё же ещё не поставлена окончательная точка: военный комиссариат и правительство Липецкой области ходатайствовали о переводе Дзюбенко поближе к дому, в Липецкий авиацентр. А здесь, дома его ждёт не только мать, но и жена, и 5-летняя дочка.