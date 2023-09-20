21 минуту назад
В России могут вернуть масочный режим в общественных местах
Решение о возвращении масочного режима в общественных местах будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации, рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора.
Пока эта мера носит рекомендательный характер и вводится только в учреждениях здравоохранения. Ранее обязательное ношение масок вернули в Доме правительства РФ — также из-за роста заболеваемости респираторными инфекциями. Эксперты говорят, что в период эпидемического подъема введение масочного режима "было бы оправданно", а меры личной гигиены и предосторожности должны войти в практику людей "на уровне здравого смысла".
Роспотребнадзор накануне заявил, что пока не планирует вводить в РФ ограничительные меры из-за коронавируса, несмотря на то что за прошедшую неделю заболеваемость выросла на 48%, до 11,5 тысяч случаев. Доля госпитализированных за то же время увеличилась на 20%. В Роспотребнадзоре этот рост объяснили сезонностью: "В осенний период регистрируется подъем заболеваний гриппом, ОРВИ и COVID-19. Это связано и с похолоданием, и с тем, что люди возвращаются из отпусков, школьники с каникул — и много времени проводят в коллективах, где идет активный обмен инфекциями". Впрочем, санитарная служба уточнила, что в отдельных учреждениях могут вводиться ограничения "локального характера на определенный период".
Первыми такой возможностью воспользовались сотрудники правительства России. В Белом доме "из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19" ввели обязательное ношение масок и напомнили о важности использования антисептиков для рук. В правительстве подчеркнули, что временные ограничения должны помочь сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации.
Затем обязательный или рекомендательный масочный режим в организациях здравоохранения объявили власти некоторых регионов.
глава тульского минздрава Михаил Малишевский сообщил, что масочный режим для посетителей и персонала действует во всех медучреждениях области, но пока только в рекомендательной форме. Надевать маску из-за всплеска ОРВИ советуют в нескольких поликлиниках и больницах Тюмени, сообщают местные СМИ. Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко заявила, что в больницы региона вернут обязательное ношение индивидуальных средств защиты. В Саратовской области носить маски должен только медперсонал больниц. Минздрав Пермского края рекомендовал главврачам поликлиник и больниц ввести в медицинских учреждениях масочный режим, чтобы "избежать масштабной эпидемии ОРВИ и коронавируса".
Власти ХМАО из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом также решили вернуть во все больницы региона необходимость носить маски. Кроме того, они ввели входной фильтр для пациентов и посетителей: измерение температуры тела, обработка рук антисептическими препаратами. Меры объяснили ухудшением эпидемиологической ситуации: по данным управления Роспотребнадзора по Югре, у них за последнюю неделю зарегистрировано 162 случая COVID-19 — показатель выше уровня прошлой недели на 57,3%. Заболеваемость ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога на 34,2%, среди школьников 7–14 лет — на 31,1%.
В Иркутской области специалисты Роспотребнадзора "продолжают проводить комплекс мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции".
В ряде московских учреждений здравоохранения тоже ввели масочный режим, сообщают очевидцы в соцсетях. Но в Департаменте здравоохранения столицы эту информацию не прокомментировали. В Санкт-Петербурге действует лишь одно антикоронавирусное ограничение: в конце августа губернатор города Александр Беглов продлил запрет на проведение митингов, демонстраций, пикетов и других публичных мероприятий без согласования. Обязательное ношение масок в общественных местах отменили еще в мае прошлого года. Тем временем число заболевших COVID-19 жителей Петербурга за неделю с 11 по 17 сентября увеличилось почти в два раза: с 638 (4–10 сентября) до 1130 человек, - следует из отчета оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по охране здоровья Леонид Огуль заявил, что решение о возвращении масочного режима в общественных местах будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации, рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора, - пишет Lenta.ru.
"Во многих лечебных учреждениях масочный режим применяют и правильно делают. То же в первичном звене здравоохранения. Я уже говорил о том, что этим нельзя пренебрегать: лучше ходить в маске, чем без маски", — заметил Огуль.
В вопросе возвращения обязательного масочного режима в общественных местах, по словам политика, следует исходить из информации Минздрава, Роспотребнадзора, которые владеют ситуацией и контролируют эпидемиологическую обстановку.
"Есть ситуации, когда такие защитные меры необходимы. Но все зависит от ситуации, рекомендаций Минздрава. Сейчас случае заболевания не так много, как ситуация будет развиваться дальше — покажет время", — заключил депутат.
Ранее стало известно, что заболеваемость коронавирусом в России резко выросла. Рост составил 48%, - сообщил оперативный штаб. С 11 по 17 сентября в стране госпитализировали 1973 человека, 590 из них — в Москве.