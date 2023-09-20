В России

сегодня, 14:42

У россиян появится возможность проверки подлинности товаров с помощью приложения «Госуслуги»

21
#подлинность товаров #госуслуги

Правительство РФ закрепило возможность проверки подлинности товаров с помощью приложения "Госуслуги".

У российских покупателей появилось больше возможностей проверять подлинность товаров. Такая опция добавлена в приложение "Госуслуги", - говорится на сайте кабмина. Уточняется, что технически работа сервиса будет обеспечиваться через взаимодействие единого портала госуслуг и государственной системы маркировки "Честный знак". Соответствующее постановление правительства было подписано.

Отмечается, что с помощью приложения "Госуслуги", покупая товар, можно в том числе узнать, где, когда и кем он произведён, получить информацию о его весе или объёме. Для проверки достаточно отсканировать специальный графический символ на упаковке, нажав на кнопку "Госкан" в приложении "Госуслуги".

В настоящее время в списке товаров, подлежащих маркировке, лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода, пиво, табак, обувь, шубы, товары лёгкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетная вода, антисептики, автомобильные шины, медицинские изделия и кресла-коляски. В дальнейшем он будет расширяться.

Если на товаре нет графического символа, это повод подать жалобу в систему через приложение "Честный знак".
21
#подлинность товаров #госуслуги

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
Бизнес

Еще в рубрике

Беспилотники самолетного типа пытались атаковать Орловскую и Белгородскую области
#беспилотники #атака
Беспилотники самолетного типа пытались атаковать Орловскую и Белгородскую области

сегодня, 14:03

В России
Самолёт Су-34 потерпел аварию в Воронежской области
#крушение самолета #Су-34
Самолёт Су-34 потерпел аварию в Воронежской области

сегодня, 13:22

В России
При взрыве газа в жилом доме в Балашихе погибли 5 человек
#взрыв газа
При взрыве газа в жилом доме в Балашихе погибли 5 человек

сегодня, 12:45

В России
Российский актер Янин умер после 19 дней в коме
#Янин умер
Российский актер Янин умер после 19 дней в коме

сегодня, 10:47

В России
Житель Алтайского края отравил воду для российских мобилизованных военных
#госизмена #теракт #мобилизованные
Житель Алтайского края отравил воду для российских мобилизованных военных

сегодня, 09:55

В России
#одежда
Российские бренды начали производить одежду в странах СНГ

вчера, 18:21

В России