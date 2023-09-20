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У россиян появится возможность проверки подлинности товаров с помощью приложения «Госуслуги»
Правительство РФ закрепило возможность проверки подлинности товаров с помощью приложения "Госуслуги".
У российских покупателей появилось больше возможностей проверять подлинность товаров. Такая опция добавлена в приложение "Госуслуги", - говорится на сайте кабмина. Уточняется, что технически работа сервиса будет обеспечиваться через взаимодействие единого портала госуслуг и государственной системы маркировки "Честный знак". Соответствующее постановление правительства было подписано.
Отмечается, что с помощью приложения "Госуслуги", покупая товар, можно в том числе узнать, где, когда и кем он произведён, получить информацию о его весе или объёме. Для проверки достаточно отсканировать специальный графический символ на упаковке, нажав на кнопку "Госкан" в приложении "Госуслуги".
В настоящее время в списке товаров, подлежащих маркировке, лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода, пиво, табак, обувь, шубы, товары лёгкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетная вода, антисептики, автомобильные шины, медицинские изделия и кресла-коляски. В дальнейшем он будет расширяться.
Если на товаре нет графического символа, это повод подать жалобу в систему через приложение "Честный знак".
Отмечается, что с помощью приложения "Госуслуги", покупая товар, можно в том числе узнать, где, когда и кем он произведён, получить информацию о его весе или объёме. Для проверки достаточно отсканировать специальный графический символ на упаковке, нажав на кнопку "Госкан" в приложении "Госуслуги".
В настоящее время в списке товаров, подлежащих маркировке, лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода, пиво, табак, обувь, шубы, товары лёгкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетная вода, антисептики, автомобильные шины, медицинские изделия и кресла-коляски. В дальнейшем он будет расширяться.
Если на товаре нет графического символа, это повод подать жалобу в систему через приложение "Честный знак".