В России
14 минут назад
Беспилотники самолетного типа пытались атаковать Орловскую и Белгородскую области
Минобороны сообщает об уничтожении над российскими регионами украинских беспилотников самолетного типа.
Накануне вечером около 22.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ, - сообщило Минобороны в Телеграм-канале.
Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Орловской областью, - говорится в сообщении.
Позже ночью ведомство сообщило об атаке украинского беспилотника самолетного типа в небе над Белгородской областью.
"19 сентября т.г. около 23.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - уточняется в сообщении.
Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Орловской областью, - говорится в сообщении.
Позже ночью ведомство сообщило об атаке украинского беспилотника самолетного типа в небе над Белгородской областью.
"19 сентября т.г. около 23.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью", - уточняется в сообщении.