В России

54 минуты назад

Самолёт Су-34 потерпел аварию в Воронежской области

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#крушение самолета #Су-34

Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. По предварительной версии, причиной крушения стала техническая неисправность.

Минобороны России сообщило, что самолёт Су-34 потерпел аварию в Воронежской области, экипаж в составе двух человек катапультировался, - передает РИА Новости.

"Экипаж самолета в составе двух человек катапультировался и эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы их здоровью нет", — заявили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что авария произошла около 10:00, истребитель выполнял планово-тренировочный полет без боекомплекта.

Отмечается, что самолет упал вдали от населенных пунктов, разрушений на земле нет.

По предварительной версии, причиной крушения стала техническая неисправность.
45
#крушение самолета #Су-34

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