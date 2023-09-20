54 минуты назад
Самолёт Су-34 потерпел аварию в Воронежской области
Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. По предварительной версии, причиной крушения стала техническая неисправность.
"Экипаж самолета в составе двух человек катапультировался и эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы их здоровью нет", — заявили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что авария произошла около 10:00, истребитель выполнял планово-тренировочный полет без боекомплекта.
Отмечается, что самолет упал вдали от населенных пунктов, разрушений на земле нет.
По предварительной версии, причиной крушения стала техническая неисправность.