При взрыве газа в жилом доме в Балашихе погибли 5 человек

Еще два спасателя погибли при повторном обрушении на месте взрыва газа в многоэтажном доме в Балашихе. До этого сообщалось о трех погибших.





"При повторном обрушении всего под завалами оказались шесть человек: четверо переданы медикам и двое погибли", — отметили в пресс-службе.



Ранее ведомство сообщало о трех погибших жителях дома. Таким образом, число жертв возросло до пяти.



Взрыв на четвертом этаже девятиэтажки на Октябрьской улице прогремел в 08:21 утра. Обрушились третий, четвертый и пятый этажи, повреждены не менее десяти квартир.



Ранее в МЧС Московской области сообщали, что число пострадавших составляет 7 человек, из которых 3 погибли, 1 передан медикам, 3 оказана помощь на месте. По предварительной информации, 2 человека остаются под завалами.



Также ведомство сообщало, что сотрудники МЧС России с помощью автолестницы спасли женщину, заблокированную на 6 этаже, и передали ее медикам.



На месте происшествия работают более 160 человек и 40 единиц техники.



Всего из жилого дома в Балашихе было эвакуировано 170 человек. На месте работают 3 пункта временного размещения, - говорится в Два спасателя, попавших под завал при повторном обрушении на месте взрыва бытового газа в подмосковной Балашихе, погибли, еще четверо пострадали, - сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."При повторном обрушении всего под завалами оказались шесть человек: четверо переданы медикам и двое погибли", — отметили в пресс-службе.Ранее ведомство сообщало о трех погибших жителях дома. Таким образом, число жертв возросло до пяти.Взрыв на четвертом этаже девятиэтажки на Октябрьской улице прогремел в 08:21 утра. Обрушились третий, четвертый и пятый этажи, повреждены не менее десяти квартир.Ранее в МЧС Московской области сообщали, что число пострадавших составляет 7 человек, из которых 3 погибли, 1 передан медикам, 3 оказана помощь на месте. По предварительной информации, 2 человека остаются под завалами.Также ведомство сообщало, что сотрудники МЧС России с помощью автолестницы спасли женщину, заблокированную на 6 этаже, и передали ее медикам.На месте происшествия работают более 160 человек и 40 единиц техники.Всего из жилого дома в Балашихе было эвакуировано 170 человек. На месте работают 3 пункта временного размещения, - говорится в Телеграм-канале МЧС по Московской области