Происшествия

56 минут назад

У 23-летнего ельчанина конфисковали мотоцикл за пьяную езду

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#пьяная езда #ПДД #нарушение
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У 23-летнего ельчанина конфисковали мотоцикл за пьяную езду

Мужчина повторно попался пьяным за рулём.

Елецкий городской суд вынес приговор 23-летнему мужчине по части 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, 15 марта 2023 этого года ельчанин уже был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на полтора года отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Но спустя всего три месяца — 15 июня он был задержан на улице Черокманова: пьяный мужчина управлял мотоциклом «WY-250-2» без государственного регистрационного знака. От прохождения медицинского мотоциклист отказался.

Подсудимый признал вину. Его приговорили к 230 часам обязательных работ, лишили водительских прав на 2 года, а мотоцикл был конфискован в пользу государства.
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#пьяная езда #ПДД #нарушение
4

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