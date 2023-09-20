У 23-летнего ельчанина конфисковали мотоцикл за пьяную езду

Мужчина повторно попался пьяным за рулём.

Елецкий городской суд вынес приговор 23-летнему мужчине по части 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».



По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, 15 марта 2023 этого года ельчанин уже был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на полтора года отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Но спустя всего три месяца — 15 июня он был задержан на улице Черокманова: пьяный мужчина управлял мотоциклом «WY-250-2» без государственного регистрационного знака. От прохождения медицинского мотоциклист отказался.



Подсудимый признал вину. Его приговорили к 230 часам обязательных работ, лишили водительских прав на 2 года, а мотоцикл был конфискован в пользу государства.