Вернувшийся из Египта липчанин госпитализирован с сильнейшими солнечными ожогами

У мужчины ожоги III степени.

19 сентября в ожоговый центр госпитализирован 55-летний липчанин, который получил глубокие солнечные ожоги на отдыхе в Египте.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у мужчины сгорело на солнце всё тело, но особенно сильно пострадали стопы — липчанин ходил в сланцах. Теперь на его стопах ожоги III степени — такие сильные солнечные ожоги большая редкость.



Из Египта мужчина вернулся около трёх дней назад, но вчера ему стало уже невыносимо терпеть боль, на стопах началось сильное воспаление.



Медикам пациент сообщил, что с каждым днём ему становилось хуже, а боль была настолько нестерпимой, что стало невозможно наступать на ноги и ходить.