Здоровье

сегодня, 11:08

Вернувшийся из Египта липчанин госпитализирован с сильнейшими солнечными ожогами

8 938
#ожог #туризм
3
Вернувшийся из Египта липчанин госпитализирован с сильнейшими солнечными ожогами

У мужчины ожоги III степени.

19 сентября в ожоговый центр госпитализирован 55-летний липчанин, который получил глубокие солнечные ожоги на отдыхе в Египте.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у мужчины сгорело на солнце всё тело, но особенно сильно пострадали стопы — липчанин ходил в сланцах. Теперь на его стопах ожоги III степени — такие сильные солнечные ожоги большая редкость.

Из Египта мужчина вернулся около трёх дней назад, но вчера ему стало уже невыносимо терпеть боль, на стопах началось сильное воспаление.

Медикам пациент сообщил, что с каждым днём ему становилось хуже, а боль была настолько нестерпимой, что стало невозможно наступать на ноги и ходить.
8 938
#ожог #туризм
3

Комментарии (8)

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Егерь Кузьмич

18 минут назад
хорошо что вернулся. а так там опять акулы людей едят.
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Липецкие

32 минуты назад
дурни ,чего только не вытворяют !
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Липецкие басни

40 минут назад
Каких чудиков в Липецке только нет! По этому город и называется ПИПЕЦК
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Липчанин

51 минуту назад
Этому человеку явно не показан загар. Белый- со светлыми глазами. Всегда удивляюсь, когда вижу на солнце таких раздетых мужчин.
ответить

всё правильно

сегодня, 11:43
"Полюбить так королеву, проиграть так миллион".. сгореть так до пяток
ответить

Ну

сегодня, 11:34
Надо сидеть дома, а не разьезжать по жарким странам. Или путешествовать по России. А че там интересного:пирамиды?
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Дядя

сегодня, 11:19
Тетя, чтобы были внимательны при отдыхе в Египте.
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Тетя

сегодня, 11:16
А нам зачем это?
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