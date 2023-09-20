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28 минут назад
Африка снизила использование рубля в расчетах за экспорт из РФ
Страны Африки в июле почти перестали платить за российский экспорт в рублях.
В июле 2023 года страны Африки стали реже платить за поставки в рублях, - передает РБК со ссылкой на статистику Банка России по валютной структуре расчетов за экспорт и импорт.
В частности, доля валют дружественных стран при расчетах за экспорт составила 78,8%. Это наиболее высокий уровень с января 2021 года.
Популярность доллара и евро сократилась до 8,5. В июне валюты "недружественных" стран занимали долю в 12,6%, а в мае — 58,9%. В январе 2021 года показатель доходил до 98,2%.
Доля рубля в расчетах за российские поставки в Африку в феврале 2023 года составила 82,4%, после чего она начала снижаться. Так, в марте 2023 года российскую валюту использовали для оплаты в 61,3% случаев, в апреле — 44,9%, в мае 35,2%. В июле популярность рубля рухнула до 12,7% после того, как доллар резко подорожал и превысил планку в 90 рублей.
Доля рубля при расчетах за импорт из Африки, в свою очередь, составила в июле 34%, доля долларов и евро — 47,4%, доля прочих валют — 18,7%.
По последним данным ФТС, в январе 2023 года объем экспорта из России составил $32,9 млрд, импорта — $22,2 млрд. Если в январе доля торговли с Африкой была сопоставима с 2,3%, то речь может идти о торговле примерно на $750 млн в экспорте и $500 млн в импорте. Более поздние внешнеторговые данные служба не раскрывала.
Большинство крупнейших российских банков с прошлого года отключены от системы передачи финансовых сообщений SWIFT, которая используется для проведения валютных переводов. Кроме того, переводы в долларах или евро становятся недоступны для санкционных банков. Также с весны прошлого года иностранные кредитные организации начали отключать корреспондентские счета российским банкам вне зависимости от их нахождения в санкционных списках либо усилили проверку переводов из России.
В частности, доля валют дружественных стран при расчетах за экспорт составила 78,8%. Это наиболее высокий уровень с января 2021 года.
Популярность доллара и евро сократилась до 8,5. В июне валюты "недружественных" стран занимали долю в 12,6%, а в мае — 58,9%. В январе 2021 года показатель доходил до 98,2%.
Доля рубля в расчетах за российские поставки в Африку в феврале 2023 года составила 82,4%, после чего она начала снижаться. Так, в марте 2023 года российскую валюту использовали для оплаты в 61,3% случаев, в апреле — 44,9%, в мае 35,2%. В июле популярность рубля рухнула до 12,7% после того, как доллар резко подорожал и превысил планку в 90 рублей.
Доля рубля при расчетах за импорт из Африки, в свою очередь, составила в июле 34%, доля долларов и евро — 47,4%, доля прочих валют — 18,7%.
По последним данным ФТС, в январе 2023 года объем экспорта из России составил $32,9 млрд, импорта — $22,2 млрд. Если в январе доля торговли с Африкой была сопоставима с 2,3%, то речь может идти о торговле примерно на $750 млн в экспорте и $500 млн в импорте. Более поздние внешнеторговые данные служба не раскрывала.
Большинство крупнейших российских банков с прошлого года отключены от системы передачи финансовых сообщений SWIFT, которая используется для проведения валютных переводов. Кроме того, переводы в долларах или евро становятся недоступны для санкционных банков. Также с весны прошлого года иностранные кредитные организации начали отключать корреспондентские счета российским банкам вне зависимости от их нахождения в санкционных списках либо усилили проверку переводов из России.