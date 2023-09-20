Бизнес

сегодня, 13:00

Вторая жизнь ненужных вещей

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Вторая жизнь ненужных вещей

«ЭкоПром-Липецк» организовал 12 точек по сбору текстиля.

Собранное сырье передается переработчику, который осуществляет сортировку и дальнейшую реализацию вторичного ресурса.

«Ежегодно тонны одежды и обуви попадают на полигон. Эти отходы невозможно отсортировать на мусоросортировочном заводе, как ,например, стекло или пластик. После транспортирования в мусоровозе испачканная и поврежденная одежда не пригодна для повторного использования. Её единственный путь - это полигон.

Для решения проблемы утилизации текстиля в августе 2022 года мы запустили проект по раздельному сбору одежды, обуви и домашнего текстиля, за все время мы собрали и направили во вторичный оборот свыше 7 тонн сырья», - отметила Зиганчина Ольга, начальник отдела по связям с общественностью АО «ЭкоПром-Липецк».

Если вы готовы освободить шкафы от ненужных вещей и сделать это с пользой для экологии, то Эко.Шкафы ждут вас по адресам:

Контейнерные площадки:
- ул. Гагарина, д.35,
- ул. Юбилейная д.4,
- ул. Хренникова, 1,
- ул. Бехтеева, 10,
- ул. Стаханова, 59,
- ул. Вермишева, д.25.

Парки:
-Быханов сад,
-парк Победы,
-парк Металлургов.

Торговые центры и офисы:
- ТЦ «Радуга» (на 2 этаже, рядом с отделом «Moda&Comfort»), ул. Студеновская, д.184;
- Центр по работе с физ. лицами АО «ЭкоПром-Липецк», ул. У. Громовой, д.6 (время работы вт., ср., чт. 8.00-18.00);
‐ гипермаркет "Леруа Мерлен", Елецкое шоссе, д.15.


Что можно сдавать?
- детскую и взрослую одежду (в любом состоянии),
- детскую и взрослую обувь,
- домашний текстиль (пледы, покрывала, скатерти, кроме подушек, ковров и одеял),
- постельное белье.

 Важно, чтобы вещи должны быть сухими, чистыми и упакованы в пакеты, это облегчает сортировку и дальнейшую обработку!


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