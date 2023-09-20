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Российский актер Янин умер после 19 дней в коме
Накануне вечером стало известно, что российский актер театра и кино Алексей Янин ушел из жизни в возрасте 40 лет. Последние 8 лет Янин боролся с последствиями тяжелого инсульта.
"Да, к сожалению, да, сегодня. Я получила информацию от заведующего реанимацией", – рассказала она телеканалу РЕН ТВ.
"Леши сегодня не стало… У этой боли нет границ…" — написала она на своей странице в соцсетях.
Соболезнования родным и близким актера выразили в Российском академическом молодежном театре (РАМТ).
"Родственники Алексея Янина сообщили, что сегодня Леши не стало. Со 2 сентября он находился в реанимации, но сердце не выдержало..." – сообщили в театре.
Алексею Янину в марте исполнилось 40 лет. Последние восемь лет актер боролся с последствиями тяжелого инсульта.
"Последние восемь лет актер нашего театра Алексей Янин боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40... Наши искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами!" — появилось сообщение в Telegram-канале Российского академического молодежного театра (РАМТ).
До 31 августа Янин находился в реабилитационном центре, где у него начались судороги. Оттуда его сначала перевезли в ближайшую Люберецкую больницу, а вечером 1 сентября — в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Состояние актера врачи оценивали как тяжелое. И тут активизировались мошенники. Уже утром 2 сентября жене актера поступил звонок с незнакомого ей номера. Затем позвонили и родителям артиста: представившись старшей медсестрой НИИ, некая женщина сообщила о смерти актера, - пишет Lenta.ru.
Историю со смертью мошенникам удалось поддерживать до трех часов дня: они звонили родственникам, давали номер его медицинской карты, говорили, что тело в морг спустят только к вечеру. Тем временем семья занималась подготовкой похорон. Однако у сотрудников бюро ритуальных услуг появились подозрения. В результате они самостоятельно вышли на связь с главным врачом НИИ Сергеем Петриковым и получили опровержение.
Вскоре в НИИ провели внутреннее расследование и выяснили: звонок поступил не от сотрудников. Телефонные номера принадлежали мошенникам. Злоумышленники пока не найдены.
В марте 2015 года актер перенес инсульт. Поражение мозга было серьезным: врачи ввели актера в кому, ему потребовалась трепанация черепа. Актер так и не смог оправиться от последствий инсульта: у него появились проблемы с речью и памятью, он не мог вставать с постели. Следующие полтора года артист был подключен к аппаратам и пребывал в бессознательном состоянии. Его близкие уже перестали верить в чудо, но неожиданно в 2016 году Янин пришел в себя. Все это время рядом с Алексеем была его мама Ольга Андреевна. Женщине удалось поставить сына на ноги — он смог передвигаться с помощью аппаратов, произносить слова и даже становился героем ток-шоу. Вместе с этим, семье приходилось несколько раз объявлять сборы средств на лечение.
Широкую известность артисту принесла главная роль Антона Седых в сериале "Студенты". Затем в его кинобиографии появились другие популярные молодежные проекты — "Клуб", "Трое сверху", "Дочки-Матери". Всего на счету покойного артиста более 30 ролей в кино, среди них — полюбившиеся зрителю "Опережая выстрел", "Фурцева. Легенда о Екатерине", "Все мужики сво…", "Я не вернусь".