МегаФон определил интернет-активные города Липецкой области

В Липецке живут самые «качающие» пользователи региона. Житель города в среднем в месяц использует порядка 34 ГБ дата-трафика. К такому выводу пришли эксперты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов.

Пик интернет-активности пришелся на середину лета, когда горожане, гуляя по паркам, выкладывали в соцсети фото красивейших фонтанов. Всего в августе местные жители потратили более тысячи терабайт интернет-трафика, что на 31% выше, чем в прошлом году. Такого объема информации хватит, чтобы в течение двадцати лет беспрерывно смотреть кино онлайн.

Также активные пользователи мобильного интернета проживают в Чаплыгине, Лебедяни, Данкове и Усмани. По максимальному приросту объема общего трафика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года впереди Грязи с показателем в 40%. На втором месте Задонск — 25%, замыкает тройку Елец — 20%.

«Растущий спрос на видеоконтент и онлайн-коммуникации требует постоянного развития телеком-инфраструктуры. Мы анализируем расход интернета нашими абонентами и улучшаем качество связи в наиболее "качающих" локациях: учебных и медицинских учреждениях, производственных предприятиях, торговых центрах», — прокомментировал Иван Бувальцев, директор МегаФона в Липецкой области.

С начала года МегаФон построил и модернизировал порядка 35 базовых станций в регионе. Новое телеком-оборудование оператора появилось в Липецке, Ельце, Добринке, Задонске, Лебедяни и других населенных пунктах.

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