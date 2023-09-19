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Заболеваемость коронавирусом в РФ увеличилась на 48%
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России увеличилась на 48% за прошедшую неделю.
Заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю возросла на 48%, а число госпитализаций увеличилось на 20,6%, - рассказали в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Уточняется, что увеличение количества госпитализаций произошло в 42 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 70 регионах, - передает ТАСС со ссылкой на данные Оперштаба.
По данным штаба, за неделю выздоровели 7 280 человек, что на 61,5% больше в сравнении с предыдущей неделей, 14 человек умерли за этот период.
Всего с начала пандемии в РФ выявили 23 014 969 случаев заражения и 22 458 308 случаев выздоровления, 400 023 человека умерли.
Уточняется, что увеличение количества госпитализаций произошло в 42 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 70 регионах, - передает ТАСС со ссылкой на данные Оперштаба.
По данным штаба, за неделю выздоровели 7 280 человек, что на 61,5% больше в сравнении с предыдущей неделей, 14 человек умерли за этот период.
Всего с начала пандемии в РФ выявили 23 014 969 случаев заражения и 22 458 308 случаев выздоровления, 400 023 человека умерли.