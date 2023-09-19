В России

сегодня, 12:00

Заболеваемость коронавирусом в РФ увеличилась на 48%

36
#коронавирус #COVID-19

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России увеличилась на 48% за прошедшую неделю.

Заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю возросла на 48%, а число госпитализаций увеличилось на 20,6%, - рассказали в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Уточняется, что увеличение количества госпитализаций произошло в 42 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 70 регионах, - передает ТАСС со ссылкой на данные Оперштаба.

По данным штаба, за неделю выздоровели 7 280 человек, что на 61,5% больше в сравнении с предыдущей неделей, 14 человек умерли за этот период.

Всего с начала пандемии в РФ выявили 23 014 969 случаев заражения и 22 458 308 случаев выздоровления, 400 023 человека умерли.
36
#коронавирус #COVID-19

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
KIBERone: КиберШкола для резидентов из будущего
Бизнес

Еще в рубрике

В Волгограде у прокатчиков изъяли около 40 электросамокатов
#электросамокаты #прокат
В Волгограде у прокатчиков изъяли около 40 электросамокатов

сегодня, 11:20

В России
Закон об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. руб. отправлен на доработку
#налоги #НДФЛ #доходы
Закон об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. руб. отправлен на доработку

сегодня, 10:40

В России
Белгородский губернатор заявил о трех сбитых целях на подлете к Шебекино
#Шебекино #атака
Белгородский губернатор заявил о трех сбитых целях на подлете к Шебекино

сегодня, 09:56

В России
В 17 регионах России выявили продажу нелегального табака

вчера, 17:38

В России
#убийство
СК раскрыл убийство московского бизнесмена 20-летней давности

вчера, 17:35

В России
#землятресение
На территории Кемеровской области было зафиксировано техногенное землетрясение

вчера, 16:51

В России