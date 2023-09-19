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45 минут назад

В Волгограде у прокатчиков изъяли около 40 электросамокатов

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#электросамокаты #прокат

По центру города уже прошли рейды, в рамках которого были изъяты электросамокаты.

Волгоградские следователи организовали процессуальную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в сфере краткосрочной аренды электросамокатов.

В связи с участившимися на территории Волгограда случаями травмирования граждан, в том числе детей, в результате наезда на них электросамокатов, по указанию руководства следователями была организована процессуальная проверка по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), - говорится в сообщении СК РФ.

Уточняется, что в рамках доследственной проверки было изъято около 40 электросамокатов.

"При проведении проверки следователями будет дана юридическая оценка бесконтрольного массового предоставления электросамокатов в аренду. Данный факт обусловлен тем, что граждане, управляя самокатами, совершают наезды на пешеходов либо травмируются сами. Также установлены факты использования электросамокатов малолетними, которые в силу возраста не имеют навыков управления указанными средствами мобильности", - говорится на сайте СК РФ.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

13 сентября со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области сообщалось о гибели 14-летнего школьника на электросамокате под колесами автомобиля в Центральном районе города, - передает ТАСС.


16
#электросамокаты #прокат

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