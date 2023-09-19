Закон об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. руб. отправлен на доработку

Законопроект об отмене налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает меньше 30 тысяч рублей в месяц, был разработан депутатами Госдумы от ЛДПР и направлен на отзыв в правительство в июне.





Законопроект был разработан депутатами Госдумы от ЛДПР и направлен на отзыв в правительство РФ в июне этого года. Авторы инициативы предлагают внести изменения в статью 217 Налогового кодекса РФ, согласно которым лица с доходом ниже 30 тысяч рублей будут иметь нулевую ставку НДФЛ.



В правительстве РФ подчеркнули, что положения законопроекта не связывают право на получение указанного освобождения с общим уровнем дохода налогоплательщика, включая доходы от иных видов деятельности, следовательно, воспользоваться налоговой льготой смогут, в том числе налогоплательщики, не относящиеся к малоимущим.



Помимо этого, в правительстве отметили, что снижение налоговой нагрузки по НДФЛ в настоящее время достигается посредством применения различных видов налоговых вычетов, которые позволяют уменьшить налогооблагаемый доход вплоть до нуля.



"С учетом изложенного законопроект нуждается в существенной доработке", - говорится в документе. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности посчитала инициативу об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тысяч рублей в месяц недоработанной, указав на уже существующие меры поддержки и на то, что воспользоваться этим смогут не только малоимущие, - передает ТАСС со ссылкой на текст проекта отзыва кабмина.Законопроект был разработан депутатами Госдумы от ЛДПР и направлен на отзыв в правительство РФ в июне этого года. Авторы инициативы предлагают внести изменения в статью 217 Налогового кодекса РФ, согласно которым лица с доходом ниже 30 тысяч рублей будут иметь нулевую ставку НДФЛ.В правительстве РФ подчеркнули, что положения законопроекта не связывают право на получение указанного освобождения с общим уровнем дохода налогоплательщика, включая доходы от иных видов деятельности, следовательно, воспользоваться налоговой льготой смогут, в том числе налогоплательщики, не относящиеся к малоимущим.Помимо этого, в правительстве отметили, что снижение налоговой нагрузки по НДФЛ в настоящее время достигается посредством применения различных видов налоговых вычетов, которые позволяют уменьшить налогооблагаемый доход вплоть до нуля."С учетом изложенного законопроект нуждается в существенной доработке", - говорится в документе.