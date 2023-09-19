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Закон об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. руб. отправлен на доработку
Законопроект об отмене налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает меньше 30 тысяч рублей в месяц, был разработан депутатами Госдумы от ЛДПР и направлен на отзыв в правительство в июне.
Законопроект был разработан депутатами Госдумы от ЛДПР и направлен на отзыв в правительство РФ в июне этого года. Авторы инициативы предлагают внести изменения в статью 217 Налогового кодекса РФ, согласно которым лица с доходом ниже 30 тысяч рублей будут иметь нулевую ставку НДФЛ.
В правительстве РФ подчеркнули, что положения законопроекта не связывают право на получение указанного освобождения с общим уровнем дохода налогоплательщика, включая доходы от иных видов деятельности, следовательно, воспользоваться налоговой льготой смогут, в том числе налогоплательщики, не относящиеся к малоимущим.
Помимо этого, в правительстве отметили, что снижение налоговой нагрузки по НДФЛ в настоящее время достигается посредством применения различных видов налоговых вычетов, которые позволяют уменьшить налогооблагаемый доход вплоть до нуля.
"С учетом изложенного законопроект нуждается в существенной доработке", - говорится в документе.