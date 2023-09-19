Происшествия
сегодня, 10:34
Пытавшийся угнать «Мазду-6» на улице Свиридова мужчина получил три года колонии строгого режима
Владелец автомобиля «Мазда 6» попросил строго не наказывать подсудимого.
Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 36-летнему ранее судимому за кражи жителю Нижнего Новгорода (при этом прописан он в республике Коми), работающему таксистом и риелтором, за покушение на кражу в особо крупном размере — мужчина пытался похитить на улице Свиридова в Липецке автомобиль «Мазда 6», но далеко не уехал.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, как таксист мужчина на автомобиле своей матери «Лада Гранта» привез из Нижнего Новгорода клиента в Липецк, снял посуточно квартиру на улице Коцаря, и, находясь в Липецке, в ночь с 27 на 28 марта в одном из дворов увидел автомобиль «Мазда» без сигнализации и решил его похитить.
У дома №13 по улице Свиридова в Липецке мужчина подошел к автомобилю «Мазда 6» за 1 217 000 рублей, заранее надев перчатки и вооружившись отвёрткой. Он повредил молдинг задней правой двери и разбил треугольное стекло задней правой двери, после чего открыл дверь и проник в салон машины. Там мужчина сел на водительское сиденье и, используя специально приготовленное оборудование: код-граббер — эмулятор оригинальных пультов дистанционного управления, пульт управления, «заводилку» — устройство, способное заменять в блоке иммобилайзера сведения о сохранённых ключах, и замыкатель, запустил двигатель и попытался скрыться с места происшествия. Но угонщик проехал всего около трёх-шести метров, после чего сработало защитное противоугонное устройство — двигатель заглох. Почему автомобиль заглох, мужчина не понял, он закрыл автомобиль и ушел. Таксист вернулся в арендованную им квартиру, проспал до утра, а утром уехал домой в Нижний Новгород. Отвертку и перчатки он выкинул по дороге.
Уже 31 марта подозреваемого задержали в Нижнем Новгороде, а 2 апреля его заключили под стражу на время следствия. Подсудимый вину признал частично. Он настаивал, что все эти действия он совершал исключительно для тестирования специального оборудования, которое он купил в интернете за несколько месяцев до этого за 150 000 рублей и планировал продать на станцию техобслуживания, а цели хищения автомобиля у него было. Проверить работоспособность оборудования мужчина решил ночью, понимая, что его действия являются противоправными.
Покушение на кражу попало на запись камеры наблюдения: на ролике запечатлен стоящий напротив подъезда дома автомобиль серого цвета, видно, как в 01:04 к автомобилю подошел человек среднего телосложения, одетый в одежду темного цвета, сел на водительское сиденье, у автомобиля сработали габаритные огни, в 01:08 автомобиль тронулся с места и через несколько метров остановился.
Утром владелец обнаружил машину в нескольких метрах от места, где её оставлял. В автомобиле было разбито заднее стекло, которое он в последующем отремонтировал, потратив 48 000 рублей. Подсудимый на следствии возместил потерпевшему этот ущерб, переведя 50 000 рублей, в связи с чем претензий он к нему не имеет.
Владелец автомобиля «Мазда 6» попросил суд строго не наказывать своего обидчика. Но отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений. Мужчину признали виновным в покушении на кражу автомобиля и приговорил к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, как таксист мужчина на автомобиле своей матери «Лада Гранта» привез из Нижнего Новгорода клиента в Липецк, снял посуточно квартиру на улице Коцаря, и, находясь в Липецке, в ночь с 27 на 28 марта в одном из дворов увидел автомобиль «Мазда» без сигнализации и решил его похитить.
У дома №13 по улице Свиридова в Липецке мужчина подошел к автомобилю «Мазда 6» за 1 217 000 рублей, заранее надев перчатки и вооружившись отвёрткой. Он повредил молдинг задней правой двери и разбил треугольное стекло задней правой двери, после чего открыл дверь и проник в салон машины. Там мужчина сел на водительское сиденье и, используя специально приготовленное оборудование: код-граббер — эмулятор оригинальных пультов дистанционного управления, пульт управления, «заводилку» — устройство, способное заменять в блоке иммобилайзера сведения о сохранённых ключах, и замыкатель, запустил двигатель и попытался скрыться с места происшествия. Но угонщик проехал всего около трёх-шести метров, после чего сработало защитное противоугонное устройство — двигатель заглох. Почему автомобиль заглох, мужчина не понял, он закрыл автомобиль и ушел. Таксист вернулся в арендованную им квартиру, проспал до утра, а утром уехал домой в Нижний Новгород. Отвертку и перчатки он выкинул по дороге.
Уже 31 марта подозреваемого задержали в Нижнем Новгороде, а 2 апреля его заключили под стражу на время следствия. Подсудимый вину признал частично. Он настаивал, что все эти действия он совершал исключительно для тестирования специального оборудования, которое он купил в интернете за несколько месяцев до этого за 150 000 рублей и планировал продать на станцию техобслуживания, а цели хищения автомобиля у него было. Проверить работоспособность оборудования мужчина решил ночью, понимая, что его действия являются противоправными.
Покушение на кражу попало на запись камеры наблюдения: на ролике запечатлен стоящий напротив подъезда дома автомобиль серого цвета, видно, как в 01:04 к автомобилю подошел человек среднего телосложения, одетый в одежду темного цвета, сел на водительское сиденье, у автомобиля сработали габаритные огни, в 01:08 автомобиль тронулся с места и через несколько метров остановился.
Утром владелец обнаружил машину в нескольких метрах от места, где её оставлял. В автомобиле было разбито заднее стекло, которое он в последующем отремонтировал, потратив 48 000 рублей. Подсудимый на следствии возместил потерпевшему этот ущерб, переведя 50 000 рублей, в связи с чем претензий он к нему не имеет.
Владелец автомобиля «Мазда 6» попросил суд строго не наказывать своего обидчика. Но отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений. Мужчину признали виновным в покушении на кражу автомобиля и приговорил к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей.
Гость
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