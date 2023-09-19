В России

38 минут назад

Белгородский губернатор заявил о трех сбитых целях на подлете к Шебекино

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#Шебекино #атака

В Шебекинском городском округе российская система ПВО сбила три воздушные цели на подлете к городу.

В Шебекинском городском округе сработала российская система ПВО - сбиты 3 воздушные цели на подлете к городу, - сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

По его словам, есть повреждение линии электропередачи.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Уточняется, что аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий.

Ранее глава региона сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Глотово Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты сел Глотово и Безымено. Аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.
13
#Шебекино #атака

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