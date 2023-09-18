В России

15 минут назад

В РФ наблюдается дефицит дронов и комплектующих из-за ограничений Китая

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#дроны #беспилотники

Большие производители беспилотных летательных аппаратов в России, предвидя возможные изменения на рынке, создали запасы комплектующих. Попутно экспортеры китайских БПЛА пытаются наладить параллельный импорт в России.

Недавно введенные властями Китайской Народной Республики (КНР) ограничения на экспорт дронов стали причиной серьезных сложностей для российских потребителей и производителей, - пишет опросивший участников рынка "Ъ".

В частности, наблюдается нехватка дронов, используемых в сельском хозяйстве, которые весят порядка 30–40 кг и не производятся в РФ в больших количествах. По словам участников рынка, запрет Китая экспортировать дроны, если они будут использоваться в военных целях, привел к приостановке поставок даже той продукции, которая не попадает под введенные ограничения.

Большинство крупных российских производителей беспилотников заявили, что пополнили запасы деталей еще до вступления новых правил в силу. В одной из компаний уточнили, что сейчас ожидают "получения информации о поставках тепловизоров, на середину сентября понимания нет". Часть экспертов отметили, что их поставщики сейчас пытаются приступить к получению лицензий.

Рассмотрение заявок и оформление документов может занять от полугода до года, но уже есть те, кому это удалось. Разрешение выдается на полгода с правом продления, - отмечают эксперты.

Некоторые эксперты подчеркнули, что регуляторы, в частности Минпромторг, не участвуют в переговорах с китайской стороной и не способствуют налаживанию поставок.






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#дроны #беспилотники

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