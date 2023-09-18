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56 минут назад
Российскую женщину-ефрейтора осудили за уклонение от мобилизации
Адвокат женщины заявил, что планирует обжаловать приговор.
Владикавказский гарнизонный военный суд впервые признал военнослужащую женщину — ефрейтора — виновной в уклонении от мобилизации, - пишет "Ъ".
По данным издания, речь идет о российской военнослужащей в звании ефрейтора. Суд счел ее уклонившейся от мобилизации и приговорил к 6 годам колонии общего режима. Однако исполнение наказания отложили до 2032 года из-за наличия малолетнего ребенка. Защита уже заявила, что будет обжаловать приговор в Южном окружном военном суде.
Владикавказский гарнизонный военный суд признал ее виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 и ч. 3.1 ст. 337 УК РФ (неявка на службу без уважительных причин в период мобилизации, условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий). Женщине по предъявленным обвинениям грозило от 7 до 10 лет.
При этом отмечалось, что женщина еще до возбуждения уголовного дела СКР обратилась в медицинскую роту своей войсковой части, где получила рекомендацию о временном освобождении от военной службы по причине беременности, а также наличия ребенка 2018 года рождения. Однако сам факт неявки к руководству воинской части повлек за собой уголовное преследование.
Во Владикавказском ГВС женщина признала факт неявки к командованию, однако обосновывала это наличием медсправки, якобы дающей ей временное освобождение от службы. При этом подсудимая говорила, что была уверена в том, что информация медслужбы будет доведена до ее начальства и к ней не будет претензий.
Но военный прокурор не принял эти доводы, попросив вынести ей обвинительный приговор.
Обосновывая это требование, представитель надзорного ведомства указал, что подсудимая не уволилась с воинской службы в связи с беременностью, а, напротив, продолжала получать положенное довольствие и пользоваться имевшимися льготами.
А значит, оставалась военнослужащей, в связи с чем должна понести наказание за неявку в свою роту после объявления частичной мобилизации в период действия СВО. Поэтому к имевшемуся первоначальному обвинению по ч. 5 ст. 337 УК РФ военный прокурор попросил добавить и ч. 3.1 той же статьи.
Суд первой инстанции согласился с прокурором, назначив женщине-ефрейтору 6 лет колонии общего режима. Но поскольку подсудимая имеет несовершеннолетнего ребенка, исполнение ею наказания было отложено до 2032 года.
Несмотря на мягкий приговор, адвокат решил обжаловать его в Южном окружном военном суде. В жалобе защитник указал, что считает судебное решение незаконным "в связи с существенными нарушениями норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства". Адвокат просил его отменить и направить уголовное дело на новое рассмотрение. Как было отмечено в апелляционном определении, в обоснование жалобы "адвокат привел собственный анализ уголовного и уголовно-процессуального законов, указав, что описание преступных деяний в приговоре противоречит установленным в ходе судебного заседания обстоятельствам". Так, по мнению защитника, суд первой инстанции не учел, что отсутствие его подзащитной на военной службе было обусловлено уважительными причинами, которые "должны быть отнесены к стечению тяжелых обстоятельств", из-за которого она "не имела возможности проходить воинскую службу".
При этом адвокат отмечал, что в приговоре "была дана неверная оценка доказательствам: так, суд не принял во внимание, что командир роты и иные военнослужащие воинской части, допрошенные в качестве свидетелей, были заинтересованы в исходе уголовного дела".
Гособвинитель в апелляционной инстанции окружного суда попросил не принимать эти доводы, оставив без изменения приговор суда первой инстанции. В итоге судьи Южного окружного военного суда согласились с представителем надзорного ведомства. При этом в определении апелляционной инстанции было отмечено, что наказание военнослужащей было назначено "с учетом характера и степени общественной опасности совершенных ею деяний и личности осужденной, в том числе обстоятельств, смягчающих наказание". Также говорилось, что гарнизонный суд "в должной мере учел" наличие на иждивении военнослужащей малолетнего ребенка и ее беременность, назначив "наказание в размере, близком к минимальному". При этом совершенно правильно к ней была применена и отсрочка исполнения наказания.
По данным издания, речь идет о российской военнослужащей в звании ефрейтора. Суд счел ее уклонившейся от мобилизации и приговорил к 6 годам колонии общего режима. Однако исполнение наказания отложили до 2032 года из-за наличия малолетнего ребенка. Защита уже заявила, что будет обжаловать приговор в Южном окружном военном суде.
Владикавказский гарнизонный военный суд признал ее виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 и ч. 3.1 ст. 337 УК РФ (неявка на службу без уважительных причин в период мобилизации, условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий). Женщине по предъявленным обвинениям грозило от 7 до 10 лет.
При этом отмечалось, что женщина еще до возбуждения уголовного дела СКР обратилась в медицинскую роту своей войсковой части, где получила рекомендацию о временном освобождении от военной службы по причине беременности, а также наличия ребенка 2018 года рождения. Однако сам факт неявки к руководству воинской части повлек за собой уголовное преследование.
Во Владикавказском ГВС женщина признала факт неявки к командованию, однако обосновывала это наличием медсправки, якобы дающей ей временное освобождение от службы. При этом подсудимая говорила, что была уверена в том, что информация медслужбы будет доведена до ее начальства и к ней не будет претензий.
Но военный прокурор не принял эти доводы, попросив вынести ей обвинительный приговор.
Обосновывая это требование, представитель надзорного ведомства указал, что подсудимая не уволилась с воинской службы в связи с беременностью, а, напротив, продолжала получать положенное довольствие и пользоваться имевшимися льготами.
А значит, оставалась военнослужащей, в связи с чем должна понести наказание за неявку в свою роту после объявления частичной мобилизации в период действия СВО. Поэтому к имевшемуся первоначальному обвинению по ч. 5 ст. 337 УК РФ военный прокурор попросил добавить и ч. 3.1 той же статьи.
Суд первой инстанции согласился с прокурором, назначив женщине-ефрейтору 6 лет колонии общего режима. Но поскольку подсудимая имеет несовершеннолетнего ребенка, исполнение ею наказания было отложено до 2032 года.
Несмотря на мягкий приговор, адвокат решил обжаловать его в Южном окружном военном суде. В жалобе защитник указал, что считает судебное решение незаконным "в связи с существенными нарушениями норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства". Адвокат просил его отменить и направить уголовное дело на новое рассмотрение. Как было отмечено в апелляционном определении, в обоснование жалобы "адвокат привел собственный анализ уголовного и уголовно-процессуального законов, указав, что описание преступных деяний в приговоре противоречит установленным в ходе судебного заседания обстоятельствам". Так, по мнению защитника, суд первой инстанции не учел, что отсутствие его подзащитной на военной службе было обусловлено уважительными причинами, которые "должны быть отнесены к стечению тяжелых обстоятельств", из-за которого она "не имела возможности проходить воинскую службу".
При этом адвокат отмечал, что в приговоре "была дана неверная оценка доказательствам: так, суд не принял во внимание, что командир роты и иные военнослужащие воинской части, допрошенные в качестве свидетелей, были заинтересованы в исходе уголовного дела".
Гособвинитель в апелляционной инстанции окружного суда попросил не принимать эти доводы, оставив без изменения приговор суда первой инстанции. В итоге судьи Южного окружного военного суда согласились с представителем надзорного ведомства. При этом в определении апелляционной инстанции было отмечено, что наказание военнослужащей было назначено "с учетом характера и степени общественной опасности совершенных ею деяний и личности осужденной, в том числе обстоятельств, смягчающих наказание". Также говорилось, что гарнизонный суд "в должной мере учел" наличие на иждивении военнослужащей малолетнего ребенка и ее беременность, назначив "наказание в размере, близком к минимальному". При этом совершенно правильно к ней была применена и отсрочка исполнения наказания.