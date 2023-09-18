сегодня, 09:48
Товарооборот между РФ и США обновил новый минимум с начала санкций
Объём взаимной торговли российской и американской сторон обновил минимум с начала действия антироссийских санкций и составил по итогам июля 2023 года $277 млн.
По итогам июля 2023 года товарооборот РФ и США составил $277,3 млн — в 11 раз меньше, чем было в феврале 2022 года (перед введением жестких антироссийских санкций), и почти в 13 раз меньше, чем в июле 2021 года, следует из данных Бюро переписей США (Census Bureau). Достигнут новый минимум по крайней мере с начала 2000-х (с того времени доступна ежемесячная статистика). По итогам 2021 года США занимали пятое место среди крупнейших торговых партнеров России.
Уточняется, что в товарообороте между Россией и США в настоящее время долю почти в 90% занимают российские поставки, тогда как американский экспорт сжался до $36 млн по итогам июля. Основу российского экспорта в США составляют три товарные группы — ядерное топливо, минеральные удобрения и металлы платиновой группы (палладий, платина, родий). За семь месяцев 2023 года США закупили у РФ товаров на сумму около $3 млрд, из которых $2,5 млрд пришлось на эти три группы.
Весной 2022 года США запретили ввоз российских нефти и нефтепродуктов, алмазов и морепродуктов. Летом был также установлен 35-процентный заградительный тариф на импорт стали, некоторых видов алюминиевой продукции, резины, древесины и т.д. После этого импорт черных металлов из России в США опустился практически до нуля. Но такие товары, как ядерное топливо, минеральные удобрения и металлы платиновой группы, под санкции не попали.