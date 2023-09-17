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сегодня, 12:46
Цены на российские авто установили исторический рекорд
Средняя стоимость отечественного авто в августе превысило 1 млн рублей, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. За месяц российские автомобили подорожали чуть больше чем на 1%, а с начала года — почти на 4,5%.
В 2022 году на российском рынке новых автомобилей доминировала Granta, но в 2023 году с мая появилась Vesta, именно во многом благодаря ей средняя цена превысила 1 млн рублей.
Рекордный рост аналитики зафиксировали и по иностранным авто. Сейчас они продаются в среднем по 2,3 млн рублей, за год они подорожали на 18%. Цены на иномарки толкает вверх, в том числе, утильсбор. Большинство зарубежных машин не имеют субсидии от государства, соответственно, утиль включают в цену. Как отмечает Росстат, дорожают и машины с пробегом — сейчас их средняя стоимость составляет 1,2 млн рублей.
При этом специалисты считают, что высокие цены едва ли будут влиять на спрос. С учетом того, что производственные мощности и импорт автомобилей в страну очень медленно разгоняются, спрос будет расти даже с увеличивающимися ценами.
В 2022 году на российском рынке новых автомобилей доминировала Granta, но в 2023 году с мая появилась Vesta, именно во многом благодаря ей средняя цена превысила 1 млн рублей.
Рекордный рост аналитики зафиксировали и по иностранным авто. Сейчас они продаются в среднем по 2,3 млн рублей, за год они подорожали на 18%. Цены на иномарки толкает вверх, в том числе, утильсбор. Большинство зарубежных машин не имеют субсидии от государства, соответственно, утиль включают в цену. Как отмечает Росстат, дорожают и машины с пробегом — сейчас их средняя стоимость составляет 1,2 млн рублей.
При этом специалисты считают, что высокие цены едва ли будут влиять на спрос. С учетом того, что производственные мощности и импорт автомобилей в страну очень медленно разгоняются, спрос будет расти даже с увеличивающимися ценами.