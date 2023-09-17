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В фитнес-центре дети отравились парами хлора
В Сергиевом Посаде в бассейне фитнес-центра трое детей и мужчина отравились парами хлора, один ребенок в тяжелом состоянии. О происшествии сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Детей экстренно госпитализировали с острым ингаляционным отравлением. Больше всех пострадала семилетняя школьница. — она в тяжелом состоянии, еще одна ее ровесница и 11-летний мальчик — в состоянии средней степени тяжести. 30-летний мужчина от госпитализации отказался.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Возможной причиной происшествия стала неисправности насосного оборудования.
Детей экстренно госпитализировали с острым ингаляционным отравлением. Больше всех пострадала семилетняя школьница. — она в тяжелом состоянии, еще одна ее ровесница и 11-летний мальчик — в состоянии средней степени тяжести. 30-летний мужчина от госпитализации отказался.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Возможной причиной происшествия стала неисправности насосного оборудования.