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сегодня, 17:31
Отказ в выдаче ОСАГО под видом сбоев на сайте может грозить штрафом до 300 тыс. рублей
Председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов подготовил законопроект, который вводит в КоАП РФ новые составы правонарушений за уклонение от оформления полиса ОСАГО. Законодательная инициатива, которая направлена премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, есть у «Известий».
В частности, речь идет о технических сбоях, неполадках сайта страховщиков, которые помешали оформлению электронного полиса ОСАГО. За это сенатор предлагает наказывать штрафами в размере от 20 до 50 тыс. для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. рублей — для юридических. В настоящее время страховщики обязаны обеспечивать бесперебойность и непрерывность функционирования своих официальных сайтов в целях обязательного страхования автовладельцев, но санкции за нарушения этого требования в законе не прописаны.
Сенатор предлагает ввести еще два состава правонарушения: непредоставление страховщиком бланков страховых полисов ОСАГО страховым агентам и брокерам, а также нарушение сроков выдачи полиса. За предлагается наказывать штрафами в размере 10 тыс. рублей для должностных лиц и 50 тыс. рублей — для юридических.
В частности, речь идет о технических сбоях, неполадках сайта страховщиков, которые помешали оформлению электронного полиса ОСАГО. За это сенатор предлагает наказывать штрафами в размере от 20 до 50 тыс. для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. рублей — для юридических. В настоящее время страховщики обязаны обеспечивать бесперебойность и непрерывность функционирования своих официальных сайтов в целях обязательного страхования автовладельцев, но санкции за нарушения этого требования в законе не прописаны.
Сенатор предлагает ввести еще два состава правонарушения: непредоставление страховщиком бланков страховых полисов ОСАГО страховым агентам и брокерам, а также нарушение сроков выдачи полиса. За предлагается наказывать штрафами в размере 10 тыс. рублей для должностных лиц и 50 тыс. рублей — для юридических.