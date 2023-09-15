Банк ЗЕНИТ повысил ставки по накопительному счету до 11,5% годовых

Банк ЗЕНИТ увеличил доходность по накопительному счету «Новый горизонт» до 11,5% годовых.

ПАО Банк ЗЕНИТ работает на финансовом рынке России 28 лет и предлагает широкий спектр продуктов и сервисов для юридических и физических лиц. Банк имеет рейтинг на уровне ruА- рейтингового агентства «Эксперт РА».

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Выплата процентов происходит ежемесячно, в последний календарный день месяца. Срок хранения средств не ограничен. Открыть его можно в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» (16+) и в интернет-банке, а также при обращении в любой офис.Максимальная ставка доступна клиентам, у которых в последние 90 дней и в дату обращения в Банк ЗЕНИТ отсутствуют действующие договоры накопительных счетов. Она действует с первого по третий отчетный период включительно. При этом минимальный остаток средств на нем в течение календарного месяца должен быть в диапазоне от 1,4 млн до 5 млн рублей включительно. Проценты начисляются в конце месяца, исходя из суммы минимального остатка средств.Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте Банка.