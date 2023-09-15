сегодня, 16:00
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 13% годовых
Банк России принял решение поднять ключевую ставку до 13% годовых. Согласно оценке регулятора, инфляционное давление в российской экономике остаётся высоким.
Отмечается, что значение стало самым высоким с мая 2022-го.
Согласно оценке регулятора, инфляционное давление в российской экономике остаётся высоким. Так, если в июле темп роста потребительских цен на товары и услуги достигал 4,3% в годовом выражении, то в августе показатель вырос до 5,2%, а по состоянию на 11 сентября увеличился до 5,5%.
Регулятор также заявил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Прогноз по средней ключевой ставке в целом на 2023 год повышен до 9,6-9,7% с 7,9-8,3% в июле.
Кроме того, Банк России значительно повысил прогноз по траектории ключевой ставки на 2024 год - до 11,5-12,5% с 8,5-9,5% в июле. Регулятор сузил прогноз по средней ставке на 2025 год до 7,0-8,0% с 6,5-8,5%. Прогноз на 2026 год сохранен на уровне 5,5-6,5% (этот уровень оценивается как нейтральный).
ЦБ предупредил, что возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий.