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24 минуты назад

Иммунолог сообщил об угрозе пандемии птичьего гриппа в ближайшие годы

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#пандемия #птичий грипп #здоровье

Эпидемиолог Николай Крючков считает, что заболевших может быть столько, что вирус перейдет в разряд пандемии и будет угрожать всему человечеству.

Иммунолог Николай Крючков заявил, что происходят регулярные прорывы межвидового барьера птичьего гриппа при передаче от животного к человеку, причем такие прорывы наблюдаются все чаще, и это может указывать на угрозу пандемии опасного вируса уже в ближайшие годы, человечеству следует быть к этому готовым, - пишет "Lenta.ru".

"Передача от человека к человеку пока не так эффективна, но на перспективу мы должны понимать, что происходит адаптация вируса за счет того, что прорывы становятся все более регулярными. В этом случае, при несвоевременно принятых мерах, что наверняка произойдет, потому что контролировать такой процесс крайне сложно, мы перейдем в этап пандемического гриппа, как было три раза в XX веке. Это может случиться хоть в следующем сезоне, прогнозировать здесь что-то невозможно. Именно птичий грипп, на мой взгляд, является следующим кандидатом на глобальную пандемию", - полагает эксперт.

По его словам, птичий грипп намного более заразен, чем привычные человечеству варианты, ведь популяционная иммунная система к нему не готова. Чтобы наработать коллективный иммунитет, необходимо либо проводить массовую вакцинацию, либо дожидаться, когда человечество переболеет новым вирусом.

"Проблема в том, что птичий грипп более патогенный и летальный, чем сезонный. При этом его пандемия в любом случае произойдет, вопрос — когда? Именно поэтому необходимо заранее готовить вакцины, готовить платформы для их разработки и массового производства", — считает иммунолог.

По его мнению, серотипов птичьего гриппа достаточно много. Раньше они не вызывали массовой заболеваемости, потому и массовая вакцинация тоже не проводилась. Но прорывы межвидового барьера происходят все чаще, что должно настораживать человечество.
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#пандемия #птичий грипп #здоровье

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