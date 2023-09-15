Иммунолог сообщил об угрозе пандемии птичьего гриппа в ближайшие годы

Эпидемиолог Николай Крючков считает, что заболевших может быть столько, что вирус перейдет в разряд пандемии и будет угрожать всему человечеству.





"Передача от человека к человеку пока не так эффективна, но на перспективу мы должны понимать, что происходит адаптация вируса за счет того, что прорывы становятся все более регулярными. В этом случае, при несвоевременно принятых мерах, что наверняка произойдет, потому что контролировать такой процесс крайне сложно, мы перейдем в этап пандемического гриппа, как было три раза в XX веке. Это может случиться хоть в следующем сезоне, прогнозировать здесь что-то невозможно. Именно птичий грипп, на мой взгляд, является следующим кандидатом на глобальную пандемию", - полагает эксперт.



По его словам, птичий грипп намного более заразен, чем привычные человечеству варианты, ведь популяционная иммунная система к нему не готова. Чтобы наработать коллективный иммунитет, необходимо либо проводить массовую вакцинацию, либо дожидаться, когда человечество переболеет новым вирусом.



"Проблема в том, что птичий грипп более патогенный и летальный, чем сезонный. При этом его пандемия в любом случае произойдет, вопрос — когда? Именно поэтому необходимо заранее готовить вакцины, готовить платформы для их разработки и массового производства", — считает иммунолог.



По его мнению, серотипов птичьего гриппа достаточно много. Раньше они не вызывали массовой заболеваемости, потому и массовая вакцинация тоже не проводилась. Но прорывы межвидового барьера происходят все чаще, что должно настораживать человечество. Иммунолог Николай Крючков заявил, что происходят регулярные прорывы межвидового барьера птичьего гриппа при передаче от животного к человеку, причем такие прорывы наблюдаются все чаще, и это может указывать на угрозу пандемии опасного вируса уже в ближайшие годы, человечеству следует быть к этому готовым, - пишет "Lenta.ru" "Передача от человека к человеку пока не так эффективна, но на перспективу мы должны понимать, что происходит адаптация вируса за счет того, что прорывы становятся все более регулярными. В этом случае, при несвоевременно принятых мерах, что наверняка произойдет, потому что контролировать такой процесс крайне сложно, мы перейдем в этап пандемического гриппа, как было три раза в XX веке. Это может случиться хоть в следующем сезоне, прогнозировать здесь что-то невозможно. Именно птичий грипп, на мой взгляд, является следующим кандидатом на глобальную пандемию", - полагает эксперт.По его словам, птичий грипп намного более заразен, чем привычные человечеству варианты, ведь популяционная иммунная система к нему не готова. Чтобы наработать коллективный иммунитет, необходимо либо проводить массовую вакцинацию, либо дожидаться, когда человечество переболеет новым вирусом."Проблема в том, что птичий грипп более патогенный и летальный, чем сезонный. При этом его пандемия в любом случае произойдет, вопрос — когда? Именно поэтому необходимо заранее готовить вакцины, готовить платформы для их разработки и массового производства", — считает иммунолог.По его мнению, серотипов птичьего гриппа достаточно много. Раньше они не вызывали массовой заболеваемости, потому и массовая вакцинация тоже не проводилась. Но прорывы межвидового барьера происходят все чаще, что должно настораживать человечество.