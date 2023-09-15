24 минуты назад
Иммунолог сообщил об угрозе пандемии птичьего гриппа в ближайшие годы
Эпидемиолог Николай Крючков считает, что заболевших может быть столько, что вирус перейдет в разряд пандемии и будет угрожать всему человечеству.
"Передача от человека к человеку пока не так эффективна, но на перспективу мы должны понимать, что происходит адаптация вируса за счет того, что прорывы становятся все более регулярными. В этом случае, при несвоевременно принятых мерах, что наверняка произойдет, потому что контролировать такой процесс крайне сложно, мы перейдем в этап пандемического гриппа, как было три раза в XX веке. Это может случиться хоть в следующем сезоне, прогнозировать здесь что-то невозможно. Именно птичий грипп, на мой взгляд, является следующим кандидатом на глобальную пандемию", - полагает эксперт.
По его словам, птичий грипп намного более заразен, чем привычные человечеству варианты, ведь популяционная иммунная система к нему не готова. Чтобы наработать коллективный иммунитет, необходимо либо проводить массовую вакцинацию, либо дожидаться, когда человечество переболеет новым вирусом.
"Проблема в том, что птичий грипп более патогенный и летальный, чем сезонный. При этом его пандемия в любом случае произойдет, вопрос — когда? Именно поэтому необходимо заранее готовить вакцины, готовить платформы для их разработки и массового производства", — считает иммунолог.
По его мнению, серотипов птичьего гриппа достаточно много. Раньше они не вызывали массовой заболеваемости, потому и массовая вакцинация тоже не проводилась. Но прорывы межвидового барьера происходят все чаще, что должно настораживать человечество.