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16 минут назад

Компания МТС повысит цены на мобильную связь

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#мобильная связь #цены #МТС

Представители МТС пояснили, что на некоторых архивных тарифах изменится ежемесячная абонентская плата, но изменение составит менее 10%. Повышение абонентской платы должно произойти с 28 сентября.

Компания МТС повысит абонентскую плату по тарифам менее, чем на 10%, - передает ТАСС.

Такое решение оператор объяснил увеличением своих затрат. С конца сентября компания поднимет стоимость некоторых тарифов из-за подорожания расходов на модернизацию инфраструктуры на фоне роста трафика.

Повышение абонентской платы должно произойти с 28 сентября. "На некоторых архивных тарифах изменится ежемесячная абонентская плата, изменение составит менее 10%", - подчеркнули в МТС.

Тарифы пересматривают и другие операторы. ФАС начала проверку обоснованности повышения цен.
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#мобильная связь #цены #МТС

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