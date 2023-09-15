16 минут назад
Компания МТС повысит цены на мобильную связь
Представители МТС пояснили, что на некоторых архивных тарифах изменится ежемесячная абонентская плата, но изменение составит менее 10%. Повышение абонентской платы должно произойти с 28 сентября.
Такое решение оператор объяснил увеличением своих затрат. С конца сентября компания поднимет стоимость некоторых тарифов из-за подорожания расходов на модернизацию инфраструктуры на фоне роста трафика.
Повышение абонентской платы должно произойти с 28 сентября. "На некоторых архивных тарифах изменится ежемесячная абонентская плата, изменение составит менее 10%", - подчеркнули в МТС.
Тарифы пересматривают и другие операторы. ФАС начала проверку обоснованности повышения цен.