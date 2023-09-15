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Мишустин назначил новым главой Росавиации Дмитрия Ядрова

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#Росавиация #Ядров #Нерадько

Нерадько возглавил Росавиацию в 2009 году. В мае 2022 года Александр Нерадько получил замечание от правительства из-за неисполнения поручений главы Минтранса Виталия Савельева. К возглавлявшему Росавиацию последние 14 лет Нерадько "было множество претензий, как в части работы службы, так и коррупции. Сам глава агентства проходил свидетелем по ряду уголовных дел".

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил новым руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Дмитрия Ядрова. Соответствующее распоряжение о его назначении подписал Мишустин. Александр Нерадько был освобождён от этой должности, - говорится на сайте кабмина.

Дмитрий Ядров родился в 1988 году. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации по специальности "Инженер по аэронавигационному обслуживанию и использованию воздушного пространства".

Трудился на различных должностях в Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ.

В 2019 году перешёл на работу в Росавиацию, где в качестве заместителя руководителя координировал деятельность структурных подразделений агентства в сфере организации использования воздушного движения, лётной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры, а также курировал реализацию важнейших отраслевых федеральных проектов.

Александр Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 года. Накануне СМИ писали о его скорой отставке. В мае 2022 года Александр Нерадько получил замечание от правительства из-за неисполнения поручений главы Минтранса Виталия Савельева. Тот предлагал Нерадько покинуть пост и перейти на вакантную тогда должность гендиректора госкорпорации по организации воздушного движения.

До назначения на пост главы Росавиации господин Нерадько был первым замминистра транспорта, руководил Федеральной аэронавигационной службой и Ространснадзором, - пишет "Ъ".
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#Росавиация #Ядров #Нерадько

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