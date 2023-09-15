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21 минуту назад

Жителей Нагасаки призвали эвакуироваться из-за ливней

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#Япония #ливни #непогода

Около 22,5 тысячи жителей японской префектуры Нагасаки получили рекомендации эвакуироваться из-за проливных дождей.

По меньшей мере 22,5 тысячи жителей префектуры Нагасаки на юго-западе Японии получили предписание об экстренной эвакуации от местных властей из-за ливней, охвативших этот район, - передает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Отмечается, что жителей префектуры также призвали проявлять бдительность в связи с угрозой схода оползней и выхода рек из берегов.

Согласно прогнозу метеорологов, сильные дожди в Нагасаки могут продлиться до конца недели.

Как сообщают местные телеканалы, в нескольких районах города Сасэбо объявлен четвертый (предпоследний) уровень угрозы, передвижение по улицам пока что возможно.

При пятом уровне граждане обязаны принять экстренные и неотложные меры для спасения, в том числе и в случаях, когда по улице уже невозможно дойти в эвакуационный пункт. Жителей просят забраться на второй и выше этаж, выбрать наиболее безопасное место и не выходить на улицу.
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#Япония #ливни #непогода

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