В Липецке осудили четверых мошенников, продававших мигрантам фальшивые документы

Жертвами мошенников стали 17 человек, а общая сумма ущерба превысила 350 000 рублей.

Советский районный суд Липецка вынес приговор четверым уроженцам Калининградской области и Ставропольского края: 30-летней женщине, 20-летнему мужчине, 28-летнему мужчине и 33-летнему мужчине за мошенничество в составе организованной преступной группы.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 33-летний житель Зеленоградска не позднее 29 ноября 2020 года создал на территории Калининградской области организованную преступную группу и стал руководить. Группа была сформирована на основе родственных и дружеских отношений. В её состав входили знакомый организатора, сожительница этого мужчины, а также его сводный брат.



Осужденные размещали на известном сайте объявлений сообщения о предоставлении за денежное вознаграждение услуг по постановке на миграционный учёт иностранных граждан и лиц без гражданства. При этом потерпевших вводили в заблуждение относительно правомерности своих действий и своей принадлежности к государственным органам, оказывающим государственные и муниципальные услуги.



Связь с потерпевшими осуществлялась при помощи мессенджера, а для поиска клиентов выкладывались объявления на известном интернет-сервисе. После этого мигрантам с привлечением курьерских услуг доставляли фальшивые документы, напечатанные по заказу мошенников в типографии.



В период с 2020 по 2021 годы жертвами мошенников стали 17 потерпевших, а общая сумма ущерба превысила 350 000 рублей.



Приговором суда подсудимым назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 2,5 до 2,8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.