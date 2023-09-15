29 минут назад
В Приморье инспекторы застрелили ходившего с бидоном на голове медвежонка
В Приморском крае инспекторам охотнадзора пришлось застрелить медвежонка, который с августа ходил в районе посёлка Барабаш Хасанского района с пластиковым бидоном на голове.
"В Барабаше он залез в постройку и начал кидаться на людей, охотнадзор принял решение его застрелить", - сообщил представитель природнадзора.
В соцсетях местные жители с конца августа сообщали, что у села Барабаш бродит медведь, у которого голова застряла в емкости, похожей на бидон. Они публиковали видео, на которых зверь бредет у дороги, а также проходит мимо складского помещения. В нацпарке "Земля леопарда" тогда рассказали, что хищник заметили на территории населенного пункта, специалисты ищут медведя. В полиции сообщали, что поиски осложняются ливнями, которые часто шли в конце августа.