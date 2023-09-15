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Из школы в Екатеринбурге массово уволились учителя
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В Екатеринбурге школа №22 осталась без десятка учителей, что возмутило родителей учащихся.
Из школы №22 в Екатеринбурге массово уволились учителя — за лето в образовательном учреждении перестали работать около 20 педагогов, - пожаловались родители учеников.
По их словам, из-за того, что 20 учителей общего и дополнительного образования ушли из школы, у многих классов из расписания пропали важные для школьников предметы.
"Моя дочь, которая перешла в девятый класс, [учится в этой школе]. А вторую дочь, которая пошла в шестой класс в этой школе, я перевела в другую, так как летом узнала о сложившейся ситуации. Сейчас в шестых классах нет ни биологии, ни географии, ни музыки с информатикой", — рассказала родительница учениц.
Женщина взволнована ситуацией с девятиклассниками , так как детям в этом году сдавать ОГЭ. По словам матери одной из учениц, в школе нет педагогов, чтобы подготовить ее дочь к экзамену по биологии и русскому языку, - пишет "Lenta.ru".
Отец семиклассницы из этой школы рассказал, что у его дочери с начала года был только один урок ИЗО и ни одного урока по биологии. При этом в расписании чересчур много уроков физкультуры и физики, - отметил он.
Точная причина массового увольнения учителей пока неизвестна. Часть родителей уверена, что условия для преподавателей стали меняться в худшую сторону после смены директора в октябре прошлого года. Они направили запрос в Департамент образования администрации Екатеринбурга. Там ответили, что по состоянию на 1 сентября в школе открытых вакансий для учителей не было, - пишет KP.RU.
По их словам, из-за того, что 20 учителей общего и дополнительного образования ушли из школы, у многих классов из расписания пропали важные для школьников предметы.
"Моя дочь, которая перешла в девятый класс, [учится в этой школе]. А вторую дочь, которая пошла в шестой класс в этой школе, я перевела в другую, так как летом узнала о сложившейся ситуации. Сейчас в шестых классах нет ни биологии, ни географии, ни музыки с информатикой", — рассказала родительница учениц.
Женщина взволнована ситуацией с девятиклассниками , так как детям в этом году сдавать ОГЭ. По словам матери одной из учениц, в школе нет педагогов, чтобы подготовить ее дочь к экзамену по биологии и русскому языку, - пишет "Lenta.ru".
Отец семиклассницы из этой школы рассказал, что у его дочери с начала года был только один урок ИЗО и ни одного урока по биологии. При этом в расписании чересчур много уроков физкультуры и физики, - отметил он.
Точная причина массового увольнения учителей пока неизвестна. Часть родителей уверена, что условия для преподавателей стали меняться в худшую сторону после смены директора в октябре прошлого года. Они направили запрос в Департамент образования администрации Екатеринбурга. Там ответили, что по состоянию на 1 сентября в школе открытых вакансий для учителей не было, - пишет KP.RU.
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