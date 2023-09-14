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Российские рестораны осенью могут поднять цены до 20%

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#цены

Российские рестораны осенью могут поднять цены на уровне 15-20%. Основная причина — рост себестоимости из-за подорожания продуктов, бензина, заработных плат и тп. 

Заведения намерены скорректировать меню: состав блюд, используемые ингредиенты, снизить долю дорогих продуктов в блюде.

Эксперты полагают, что повышение цен должно затронуть только те позиции, в составе которых используют подорожавшие продукты. «Рестораны стараются сдерживать цены, но наступает момент, когда это практически невозможно на фоне подорожания всего: продуктов, бензина, логистических услуг», — рассказал «Известиям» президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) России Игорь Бухаров.

При этом в июне общепит уже поднимал ценник в среднем на 10%. Но тогда подорожание было связано с ростом цен на импортные продукты до 35%, сообщали рестораторы. В 2022 году блюда в российских точках выросли в цене в среднем на 15-20%.

Спрос, как обычно в таких случаях, сначала немного упадет, а потом восстановится, но, возможно, не в полном объеме, полагает гендиректор консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица. Это зависит от того, как быстро будут расти зарплаты вслед за общей инфляцией, заключила она.
10
#цены

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