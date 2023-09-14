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сегодня, 16:57
Минфин предложил ввести обязательный возврат в РФ валютной выручки экспортеров
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У Минфина сейчас более жесткий подход к валютному регулированию, чем у ЦБ. Это один из актуальных вопросов, который обсуждается, но консенсуса пока нет, сообщил «Известиям» директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.
Он добавил: ведомство предлагает ввести репатриацию (обязательный возврат в страну) валютной выручки экспортеров. Тут можно обсуждать разные варианты, «процентовки» и валюты, в которых такой механизм следует установить.
Сейчас стоит задача удержать рубль и не дать ему опуститься до психологического порога в 100 рублей за доллар, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, предложенная Минфином мера призвана возвращать в страну больше доходов корпораций в инвалюте. Это повлияет на платежный баланс и поможет поддержать курс.
В июле с похожей инициативой в правительство обратилась «Деловая Россия». Там предложили возобновить требования по зачислению средств иностранных компаний за товары экспортеров на их счета в уполномоченных банках — фактически заново установить возврат выручки в РФ в иностранной валюте или рублях.
Минфин может столкнуться с тем, что многие экспортеры не смогут доставить и продать валюту в РФ из-за санкционных ограничений, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Кроме того, по ее мнению, репатриация валютной выручки с высокой вероятностью необходима для ее обязательной продажи государству. Иначе влияние на курс нацвалюты будет лишь временным.
Он добавил: ведомство предлагает ввести репатриацию (обязательный возврат в страну) валютной выручки экспортеров. Тут можно обсуждать разные варианты, «процентовки» и валюты, в которых такой механизм следует установить.
Сейчас стоит задача удержать рубль и не дать ему опуститься до психологического порога в 100 рублей за доллар, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, предложенная Минфином мера призвана возвращать в страну больше доходов корпораций в инвалюте. Это повлияет на платежный баланс и поможет поддержать курс.
В июле с похожей инициативой в правительство обратилась «Деловая Россия». Там предложили возобновить требования по зачислению средств иностранных компаний за товары экспортеров на их счета в уполномоченных банках — фактически заново установить возврат выручки в РФ в иностранной валюте или рублях.
Минфин может столкнуться с тем, что многие экспортеры не смогут доставить и продать валюту в РФ из-за санкционных ограничений, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Кроме того, по ее мнению, репатриация валютной выручки с высокой вероятностью необходима для ее обязательной продажи государству. Иначе влияние на курс нацвалюты будет лишь временным.
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