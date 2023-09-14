В России

сегодня, 16:57

Минфин предложил ввести обязательный возврат в РФ валютной выручки экспортеров

20
#валюта
У Минфина сейчас более жесткий подход к валютному регулированию, чем у ЦБ. Это один из актуальных вопросов, который обсуждается, но консенсуса пока нет, сообщил «Известиям» директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.

Он добавил: ведомство предлагает ввести репатриацию (обязательный возврат в страну) валютной выручки экспортеров. Тут можно обсуждать разные варианты, «процентовки» и валюты, в которых такой механизм следует установить.

Сейчас стоит задача удержать рубль и не дать ему опуститься до психологического порога в 100 рублей за доллар, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, предложенная Минфином мера призвана возвращать в страну больше доходов корпораций в инвалюте. Это повлияет на платежный баланс и поможет поддержать курс.

В июле с похожей инициативой в правительство обратилась «Деловая Россия». Там предложили возобновить требования по зачислению средств иностранных компаний за товары экспортеров на их счета в уполномоченных банках — фактически заново установить возврат выручки в РФ в иностранной валюте или рублях.

Минфин может столкнуться с тем, что многие экспортеры не смогут доставить и продать валюту в РФ из-за санкционных ограничений, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Кроме того, по ее мнению, репатриация валютной выручки с высокой вероятностью необходима для ее обязательной продажи государству. Иначе влияние на курс нацвалюты будет лишь временным.
20
#валюта

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Как стать миллионером: «Пятёрочка» подарит покупателям крупные денежные призы
Как стать миллионером: «Пятёрочка» подарит покупателям крупные денежные призы
Бизнес

Еще в рубрике

#цены
Российские рестораны осенью могут поднять цены до 20%

сегодня, 17:00

В России
Воронежский губернатор призвал скачивать приложение для обнаружения БПЛА
#беспилотники #приложение
Воронежский губернатор призвал скачивать приложение для обнаружения БПЛА

сегодня, 15:44

В России
В Минобороны РФ заявили об уничтожении морского дрона ВСУ
#атака ВСУ #Черное море
В Минобороны РФ заявили об уничтожении морского дрона ВСУ

сегодня, 14:59

В России
В Сочи две женщины сорвались с обрыва в центре города
В Сочи две женщины сорвались с обрыва в центре города

сегодня, 14:15

В России
Крупные банки сообщают о скачке спроса на жилищные кредиты
#жилищные кредиты #ипотека
Крупные банки сообщают о скачке спроса на жилищные кредиты

сегодня, 13:30

В России
Продававший технику Apple в РФ re: Store сменил название и ассортимент
#re: Store #Apple #restore:
Продававший технику Apple в РФ re: Store сменил название и ассортимент

сегодня, 12:46

В России