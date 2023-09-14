Происшествия

сегодня, 15:42

В Лебедянском районе сегодня днём тушили крупный пожар

348
#пожар
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В Лебедянском районе сегодня днём тушили крупный пожар

Огонь мог перекинуться к расположенным рядом электрическим столбам.

В Лебедянском районе сегодня днём тушили крупный пожар: вспыхнуло около 300 метров стерни у села Большое Попово.

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«Огонь мог перекинуться к расположенным рядом электрическим столбам», — сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области.

Пожар удалось потушить меньше чем за час.

Фото - vk.com/ugpss48
348
#пожар
1

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