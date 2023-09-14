Огонь мог перекинуться к расположенным рядом электрическим столбам.

В Лебедянском районе сегодня днём тушили крупный пожар: вспыхнуло около 300 метров стерни у села Большое Попово.«Огонь мог перекинуться к расположенным рядом электрическим столбам», — сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области.Пожар удалось потушить меньше чем за час.