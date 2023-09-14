Происшествия
сегодня, 15:42
В Лебедянском районе сегодня днём тушили крупный пожар
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Огонь мог перекинуться к расположенным рядом электрическим столбам.
В Лебедянском районе сегодня днём тушили крупный пожар: вспыхнуло около 300 метров стерни у села Большое Попово.
«Огонь мог перекинуться к расположенным рядом электрическим столбам», — сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области.
Пожар удалось потушить меньше чем за час.
Фото - vk.com/ugpss48
«Огонь мог перекинуться к расположенным рядом электрическим столбам», — сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области.
Пожар удалось потушить меньше чем за час.
Фото - vk.com/ugpss48
348