В Лебедянском районе мужчина продал чужую «Ладу» за 8000 рублей

Хозяйке машины ему придётся выплатить 96 100 рублей.

Лебедянский районный суд рассмотрел гражданское дело о возмещении ущерба, причиненного преступлением. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина был признан виновным в растрате: хозяйка «Лады Гранты» для сохранности передала автомобиль мужчине, а тот незаконно продал его за 8 тысяч рублей.



Женщина попросила взыскать с мужчины стоимость автомобиля 96 100 рублей, ка также компенсацию морального вреда 20 тысяч рублей.



Суд взыскал с мужчины 96 100 рублей в счет возмещения материального ущерба, но в компенсации морального вреда отказал, поскольку женщина не предоставила доказательств своих переживаний и моральных страданий.