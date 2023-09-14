Происшествия

сегодня, 15:24

В Лебедянском районе мужчина продал чужую «Ладу» за 8000 рублей

237
#растрата #присвоение
1
В Лебедянском районе мужчина продал чужую «Ладу» за 8000 рублей

Хозяйке машины ему придётся выплатить 96 100 рублей.

Лебедянский районный суд рассмотрел гражданское дело о возмещении ущерба, причиненного преступлением. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина был признан виновным в растрате: хозяйка «Лады Гранты» для сохранности передала автомобиль мужчине, а тот незаконно продал его за 8 тысяч рублей.

Женщина попросила взыскать с мужчины стоимость автомобиля 96 100 рублей, ка также компенсацию морального вреда 20 тысяч рублей.

Суд взыскал с мужчины 96 100 рублей в счет возмещения материального ущерба, но в компенсации морального вреда отказал, поскольку женщина не предоставила доказательств своих переживаний и моральных страданий.
237
#растрата #присвоение
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Как стать миллионером: «Пятёрочка» подарит покупателям крупные денежные призы
Как стать миллионером: «Пятёрочка» подарит покупателям крупные денежные призы
Бизнес

Еще в рубрике

Из-за обвинения в финансировании незаконной деятельности липчанин перевёл мошенникам 1 105 000 рубле...
#мошенничество
Из-за обвинения в финансировании незаконной деятельности липчанин перевёл мошенникам 1 105 000 рубле...

34 минуты назад

Происшествия
В Лебедянском районе сегодня днём тушили крупный пожар
#пожар
В Лебедянском районе сегодня днём тушили крупный пожар

сегодня, 15:42

Происшествия
На улице Парижской Коммуны найдена граната «Ф-1»
#МЧС #УГПСС #граната
На улице Парижской Коммуны найдена граната «Ф-1»

сегодня, 15:29

Происшествия
Трагедия на станции «Грязи»: уголовное дело прекращено за примирением сторон
#железная дорога
7
Трагедия на станции «Грязи»: уголовное дело прекращено за примирением сторон

сегодня, 14:01

Происшествия
55-летнего добринца обвиняют в выкручивании руки полицейскому
#насилие #полиция
2
55-летнего добринца обвиняют в выкручивании руки полицейскому

сегодня, 12:50

Происшествия
Переночевавшая у мужчины 33-летняя липчанка перевела с его счёта 150 000 рублей
#кража
19
Переночевавшая у мужчины 33-летняя липчанка перевела с его счёта 150 000 рублей

сегодня, 12:17

Происшествия