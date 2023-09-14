В России

сегодня, 15:44

Воронежский губернатор призвал скачивать приложение для обнаружения БПЛА

31
#беспилотники #приложение

Для работы в приложении, необходимо авторизоваться в системе по номеру телефона и следовать инструкции.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал россиян скачивать приложение, с помощью которого можно будет сообщать об обнаруженных беспилотниках.

"ОНФ разработал специальное мобильное приложение "Радар". Оно поможет оперативно сообщить о замеченных БПЛА и неопознанных подозрительных объектах. Все полученные сообщения незамедлительно передаются в компетентные органы", - написал Гусев в своем Телеграм-канале.

Он попросил жителей региона оставаться бдительными, и подчеркнул, что помощь воронежцев в обнаружении беспилотников очень важна.
31
#беспилотники #приложение

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Как стать миллионером: «Пятёрочка» подарит покупателям крупные денежные призы
Как стать миллионером: «Пятёрочка» подарит покупателям крупные денежные призы
Бизнес

Еще в рубрике

В Минобороны РФ заявили об уничтожении морского дрона ВСУ
#атака ВСУ #Черное море
В Минобороны РФ заявили об уничтожении морского дрона ВСУ

сегодня, 14:59

В России
В Сочи две женщины сорвались с обрыва в центре города
В Сочи две женщины сорвались с обрыва в центре города

сегодня, 14:15

В России
Крупные банки сообщают о скачке спроса на жилищные кредиты
#жилищные кредиты #ипотека
Крупные банки сообщают о скачке спроса на жилищные кредиты

сегодня, 13:30

В России
Продававший технику Apple в РФ re: Store сменил название и ассортимент
#re: Store #Apple #restore:
Продававший технику Apple в РФ re: Store сменил название и ассортимент

сегодня, 12:46

В России
Врач-невролог рассказал о первых признаках болезни Альцгеймера
#здоровье #болезни #Альцгеймер
Врач-невролог рассказал о первых признаках болезни Альцгеймера

сегодня, 12:03

В России
В массовой аварии в Санкт-Петербурге пострадали 5 человек
#ДТП #авария #Петербург
В массовой аварии в Санкт-Петербурге пострадали 5 человек

сегодня, 11:20

В России