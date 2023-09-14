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Воронежский губернатор призвал скачивать приложение для обнаружения БПЛА
Для работы в приложении, необходимо авторизоваться в системе по номеру телефона и следовать инструкции.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал россиян скачивать приложение, с помощью которого можно будет сообщать об обнаруженных беспилотниках.
"ОНФ разработал специальное мобильное приложение "Радар". Оно поможет оперативно сообщить о замеченных БПЛА и неопознанных подозрительных объектах. Все полученные сообщения незамедлительно передаются в компетентные органы", - написал Гусев в своем Телеграм-канале.
Он попросил жителей региона оставаться бдительными, и подчеркнул, что помощь воронежцев в обнаружении беспилотников очень важна.
"ОНФ разработал специальное мобильное приложение "Радар". Оно поможет оперативно сообщить о замеченных БПЛА и неопознанных подозрительных объектах. Все полученные сообщения незамедлительно передаются в компетентные органы", - написал Гусев в своем Телеграм-канале.
Он попросил жителей региона оставаться бдительными, и подчеркнул, что помощь воронежцев в обнаружении беспилотников очень важна.