В России
4 минуты назад
В Минобороны РФ заявили об уничтожении морского дрона ВСУ
Российские боевые самолеты обнаружили и уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины в Черном море.
Министерство обороны РФ сообщило, что в Черном море уничтожен украинский морской дрон.
"14 сентября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ", - говорится в сообщении министерства в Телеграм-канале.
Утром 14 сентября в российском оборонном ведомстве сообщили о том, что около 5 утра ВСУ пытались атаковать безэкипажными катерами патрульный корабль ЧФ "Сергей Котов".
Спустя полчаса была пресечена попытка атаки с помощью беспилотников самолетного типа. Средства ПВО уничтожили 11 дронов над Крымом.
"14 сентября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ", - говорится в сообщении министерства в Телеграм-канале.
Утром 14 сентября в российском оборонном ведомстве сообщили о том, что около 5 утра ВСУ пытались атаковать безэкипажными катерами патрульный корабль ЧФ "Сергей Котов".
Спустя полчаса была пресечена попытка атаки с помощью беспилотников самолетного типа. Средства ПВО уничтожили 11 дронов над Крымом.