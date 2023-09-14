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4 минуты назад

В Минобороны РФ заявили об уничтожении морского дрона ВСУ

#атака ВСУ #Черное море

Российские боевые самолеты обнаружили и уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины в Черном море.

Министерство обороны РФ сообщило, что в Черном море уничтожен украинский морской дрон.

"14 сентября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ", - говорится в сообщении министерства в Телеграм-канале.

Утром 14 сентября в российском оборонном ведомстве сообщили о том, что около 5 утра ВСУ пытались атаковать безэкипажными катерами патрульный корабль ЧФ "Сергей Котов".

Спустя полчаса была пресечена попытка атаки с помощью беспилотников самолетного типа. Средства ПВО уничтожили 11 дронов над Крымом.
#атака ВСУ #Черное море

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