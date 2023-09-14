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58 минут назад

В Сочи две женщины сорвались с обрыва в центре города

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Происшествие случилось вечером 10 сентября напротив входа в парк "Ривьера".

В Сочи две женщины по очереди упали с обрыва в центре города, - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на местные телеграм-каналы.

Инцидент произошел 10 сентября напротив входа в парк "Ривьера" на улице Егорова. Трое женщин гуляли с детьми по дорожке, когда один из детей забросил мяч в кусты. За игрушкой пошла 49-летняя бабушка мальчика и пропала. Когда женщина не вернулась за ней пошла ее дочь, и тоже исчезла в кустах. Третья женщина стала звать на помощь прохожих, которые помогли обнаружить в кустах обрыв и упавших в него родственниц.

По словам очевидцев, "скорая" ехала к пострадавшим 40 минут. Обоих женщин в тяжелом состоянии доставили в больницу. У первой врачи диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб мозга, перелом позвоночника в трех местах, переломы ребер. Ее дочери врачи диагностировали многочисленные ушибы тела, кровоизлияние в мозг, ушиб мозга.

Родственница пострадавших отметила, что на месте ЧП нигде не было обозначений, что в кустах находится опасный обрыв.
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