В России
58 минут назад
В Сочи две женщины сорвались с обрыва в центре города
Происшествие случилось вечером 10 сентября напротив входа в парк "Ривьера".
В Сочи две женщины по очереди упали с обрыва в центре города, - пишет "Газета.Ru" со ссылкой на местные телеграм-каналы.
Инцидент произошел 10 сентября напротив входа в парк "Ривьера" на улице Егорова. Трое женщин гуляли с детьми по дорожке, когда один из детей забросил мяч в кусты. За игрушкой пошла 49-летняя бабушка мальчика и пропала. Когда женщина не вернулась за ней пошла ее дочь, и тоже исчезла в кустах. Третья женщина стала звать на помощь прохожих, которые помогли обнаружить в кустах обрыв и упавших в него родственниц.
По словам очевидцев, "скорая" ехала к пострадавшим 40 минут. Обоих женщин в тяжелом состоянии доставили в больницу. У первой врачи диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб мозга, перелом позвоночника в трех местах, переломы ребер. Ее дочери врачи диагностировали многочисленные ушибы тела, кровоизлияние в мозг, ушиб мозга.
Родственница пострадавших отметила, что на месте ЧП нигде не было обозначений, что в кустах находится опасный обрыв.
Инцидент произошел 10 сентября напротив входа в парк "Ривьера" на улице Егорова. Трое женщин гуляли с детьми по дорожке, когда один из детей забросил мяч в кусты. За игрушкой пошла 49-летняя бабушка мальчика и пропала. Когда женщина не вернулась за ней пошла ее дочь, и тоже исчезла в кустах. Третья женщина стала звать на помощь прохожих, которые помогли обнаружить в кустах обрыв и упавших в него родственниц.
По словам очевидцев, "скорая" ехала к пострадавшим 40 минут. Обоих женщин в тяжелом состоянии доставили в больницу. У первой врачи диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб мозга, перелом позвоночника в трех местах, переломы ребер. Ее дочери врачи диагностировали многочисленные ушибы тела, кровоизлияние в мозг, ушиб мозга.
Родственница пострадавших отметила, что на месте ЧП нигде не было обозначений, что в кустах находится опасный обрыв.