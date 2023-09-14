В России
12 минут назад
Крупные банки сообщают о скачке спроса на жилищные кредиты
Рост показателей в августе достиг 50%.
В России выдачи ипотеки в августе подскочили на 10–50%, обновив рекорд, - рассказали "Известиям" в крупнейших банках.
По итогам августа жилищные кредиты получили 35,3 тыс. клиентов, а общий объем сделок приблизился к 180 млрд рублей, что на 46% превысило итоги июля, - сообщили в ВТБ. Основная доля (52%) пришлась на стандартные программы, по которым граждане приобретают в основном вторичное жилье, - отметили в банке.
Рост показателей отметили и в банке "Санкт-Петербург", где в августе зафиксировали увеличение продаж продукта на 25% по сравнению с июлем. Главный аналитик управления ипотечных продуктов "Росбанк Дом" Ирина Бабина сообщила, что выдачи ипотеки в последний месяц лета по сравнению с июлем увеличились на 21,6% в денежном выражении и на 23,6% в количественном. Во второй половине месяца эти показатели выросли на 87% и 72% соответственно. После решений ЦБ РФ особенно подскочил спрос на госпрограммы: по ним объем предоставленных кредитов к концу августа поднялся на 70% по сравнению с началом месяца, - добавила она.
Рост объема кредитов на недвижимость в ПСБ вырос на 13%, а в Совкомбанке на 10% в августе по сравнению с июлем. Итоговые суммы за этот месяц стали рекордными, достигнув уровня декабря 2021 года — предыдущего максимума, отметила руководитель департамента ипотечного кредитования Совкомбанка Ольга Коваленко.
Россияне торопились с получением жилищных кредитов, пока финансовые организации не подняли ставки вслед за ключевой, пояснили на рынке. Эксперты ожидают: несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, по итогам 2023 года темпы оформления ипотеки сохранятся на рекордных уровнях.
По итогам августа жилищные кредиты получили 35,3 тыс. клиентов, а общий объем сделок приблизился к 180 млрд рублей, что на 46% превысило итоги июля, - сообщили в ВТБ. Основная доля (52%) пришлась на стандартные программы, по которым граждане приобретают в основном вторичное жилье, - отметили в банке.
Рост показателей отметили и в банке "Санкт-Петербург", где в августе зафиксировали увеличение продаж продукта на 25% по сравнению с июлем. Главный аналитик управления ипотечных продуктов "Росбанк Дом" Ирина Бабина сообщила, что выдачи ипотеки в последний месяц лета по сравнению с июлем увеличились на 21,6% в денежном выражении и на 23,6% в количественном. Во второй половине месяца эти показатели выросли на 87% и 72% соответственно. После решений ЦБ РФ особенно подскочил спрос на госпрограммы: по ним объем предоставленных кредитов к концу августа поднялся на 70% по сравнению с началом месяца, - добавила она.
Рост объема кредитов на недвижимость в ПСБ вырос на 13%, а в Совкомбанке на 10% в августе по сравнению с июлем. Итоговые суммы за этот месяц стали рекордными, достигнув уровня декабря 2021 года — предыдущего максимума, отметила руководитель департамента ипотечного кредитования Совкомбанка Ольга Коваленко.
Россияне торопились с получением жилищных кредитов, пока финансовые организации не подняли ставки вслед за ключевой, пояснили на рынке. Эксперты ожидают: несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, по итогам 2023 года темпы оформления ипотеки сохранятся на рекордных уровнях.