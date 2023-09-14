В России

47 минут назад

Продававший технику Apple в РФ re: Store сменил название и ассортимент

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#re: Store #Apple #restore:

Сеть магазинов техники и электроники restore: (входит в Inventive Retail Group, IRG) впервые с начала работы изменила стилистическую и смысловую концепции бренда.

Один из крупнейших продавцов устройств Apple в России re:Store сменил позиционирование и название, - передает ТАСС.

Сеть магазинов техники и электроники re:Store (входит в Inventive Retail Group) приняла решение обновить концепцию и фирменный стиль. Обновленный магазин представил президент Inventive Retail Group Тихон Смыков.

"Мы хотим измениться, в этим с этим - новая стратегия, о которой мы сегодня говорим. Мы хотим построить новую, обновленную розничную сеть, основываясь на всех тех знаниях, умениях, компетенциях, которые мы накопили за эти 18 лет работы. Мы хотим оставаться в тесной связи с нашими клиентами. <...> Мы надеемся, что мы больше, чем магазин устройств - мы надеемся, что мы окошко в мир технологий", - заявил Смыков в ходе презентации.

Сеть меняет концепцию впервые с начала своей работы на рынке. Ретейлер отмечает, что обновление визуальных элементов - логотипа, оформления витрин магазинов, форматов выкладки товаров - отражает изменения в бизнес-стратегии и рыночном позиционировании компании. В рамках изменений двухцветный логотип re:Store с двоеточием посередине меняется на написание restore: с двоеточием в конце.

Новые магазины будут открываться на площади 150-200 кв. м (средняя площадь действующих магазинов - 100 кв. м). Фирменный стиль будет обновлен во всех торговых точках сети (она насчитывает 90 магазинов в 22 городах России) в течение года. Магазины также расширяют ассортимент продукции: помимо продукции Apple, в них представлен новый разнообразный ассортимент техники и электроники различных производителей.

С прошлого года re:Store начал расширять ассортимент, в настоящее время в магазинах сети можно приобрести продукцию ведущих мировых брендов в категориях товаров для дома, спорта, отдыха, игр, музыки и развлечений, и других. За ребрендинг, логотип и внутреннюю архитектуру бренда отвечали агентства ONY и Signal (часть ONY).
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#re: Store #Apple #restore:

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