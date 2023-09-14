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8 минут назад
Врач-невролог рассказал о первых признаках болезни Альцгеймера
Самым распространенным мнением считается, что при болезни Альцгеймера в первую очередь страдает память.
О первых признаках болезни Альцгеймера рассказал врач-невролог Андрей Емелин.
Самым распространенным мнением считается, что при болезни Альцгеймера в первую очередь страдает память.
По его словам, первым симптомом станет не потеря памяти, а более безобидный фактор, на который можно и не обратить внимание, - пишет "Общественная служба новостей".
"Это пропадание интереса пожилого человека к окружающей действительности, утрата интереса к хобби, к каким-то увлечениям. На это очень часто родственники не обращают внимание", — рассказал эксперт.
Самым распространенным мнением считается, что при болезни Альцгеймера в первую очередь страдает память.
По его словам, первым симптомом станет не потеря памяти, а более безобидный фактор, на который можно и не обратить внимание, - пишет "Общественная служба новостей".
"Это пропадание интереса пожилого человека к окружающей действительности, утрата интереса к хобби, к каким-то увлечениям. На это очень часто родственники не обращают внимание", — рассказал эксперт.