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8 минут назад

Врач-невролог рассказал о первых признаках болезни Альцгеймера

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#здоровье #болезни #Альцгеймер

Самым распространенным мнением считается, что при болезни Альцгеймера в первую очередь страдает память.

О первых признаках болезни Альцгеймера рассказал врач-невролог Андрей Емелин.

Самым распространенным мнением считается, что при болезни Альцгеймера в первую очередь страдает память.

По его словам, первым симптомом станет не потеря памяти, а более безобидный фактор, на который можно и не обратить внимание, - пишет "Общественная служба новостей".

"Это пропадание интереса пожилого человека к окружающей действительности, утрата интереса к хобби, к каким-то увлечениям. На это очень часто родственники не обращают внимание", — рассказал эксперт.

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#здоровье #болезни #Альцгеймер

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