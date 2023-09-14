В России

45 минут назад

В массовой аварии в Санкт-Петербурге пострадали 5 человек

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#ДТП #авария #Петербург

В Петербурге столкнулись четыре автомобиля.

В Санкт-Петербурге на Пискаревском проспекте около шести утра 14 сентября произошла серьезная авария с участием четырех автомобилей.

В ДТП пострадали пять человек, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, не справился с управлением и совершил выезд на встречную полосу через разделительную полосу, где столкнулся с тремя автомобилями: Geely, Kia Sorento, Renault Duster. В результате ДТП травмы получили водитель и четыре пассажира автомобиля Volkswagen Polo в возрасте от 19 до 24 лет", - пояснили в полиции.

В настоящее время все пострадавшие доставлены в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести. Полиция организовала проверку по факту массовой аварии, - пишет "Российская газета".
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#ДТП #авария #Петербург

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