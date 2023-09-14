В России

сегодня, 10:35

Шойгу утвердил список болезней, запрещающих служить по контракту при мобилизации

57
#мобилизация #болезни

В список включили сахарный диабет первого типа, психические расстройства от употребления психоактивных веществ, инсульты, последствия поражения ЦНС и другие болезни.

Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, с которыми нельзя служить по контракту в Вооруженных силах РФ в период мобилизации, военного положения и военного времени. В списке — 26 пунктов, в которых перечислены заболевания и состояния организма, препятствующие зачислению на контрактную службу, - пишет "Газета.ru".

Глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал приказ об утверждении списка заболеваний, при которых признанного ограниченно годным гражданина нельзя призвать на военную службу по контракту в период мобилизации, военного положения и в военное время. Соответствующий документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В список вошли ВИЧ, гепатит В и С, активные формы туберкулеза органов дыхания, позвоночника, костей, суставов и мочеполовых органов — то есть заболевания, которые могут передаться потенциальным сослуживцам россиянина.

Не возьмут на службу с бронхиальной астмой средней степени тяжести и сахарным диабетом I типа. Кроме этого, служить по контракту не смогут люди со злокачественными опухолями.

Также в список вошли психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ, эпилепсия с частотой менее пяти раз в год.

Заключить контракт не смогут граждане, пережившие инсульт или страдающие гипертонической болезнью II стадии. Проблемы с органами дыхания, зрением, повреждение гортани, среднетяжелые колиты и энтериты — тоже препятствие для службы по контракту.

В частности, мобилизовать человека не смогут, если острота зрения одного глаза составляет 0.09 и ниже, а другого — 0.4 или выше. Офтальмологи считают это состояние близким к слепоте.

Противопоказанием к службе также является полное отсутствие некоторых органов или конечностей, удаление части печени или поджелудочной железы, отсутствие руки до верхней трети плеча или ноги до бедра, а также, если у человека нет нескольких пальцев или имеются последствия огнестрельных переломов костей.

Причем ограничений для службы по контракту меньше, чем для срочной службы.

В списке ограничений для заключения контракта при мобилизации перечислены всего 26 пунктов из заболеваний и состояний, а в перечне болезней для призыва таких пунктов — 88.
57
#мобилизация #болезни

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
#цены #АЗС #топливо
188
«Ездить меньше не станем, но по семейному бюджету ударит ощутимо»
Общество

Еще в рубрике

Врач-невролог рассказал о первых признаках болезни Альцгеймера
#здоровье #болезни #Альцгеймер
Врач-невролог рассказал о первых признаках болезни Альцгеймера

1 минуту назад

В России
В массовой аварии в Санкт-Петербурге пострадали 5 человек
#ДТП #авария #Петербург
В массовой аварии в Санкт-Петербурге пострадали 5 человек

44 минуты назад

В России
В Минобороны РФ заявили об уничтожении 11 беспилотников над Крымом
#беспилотники #атака #Крым
В Минобороны РФ заявили об уничтожении 11 беспилотников над Крымом

сегодня, 09:49

В России
iPhone 15 появятся в РФ в день мирового старта продаж

вчера, 18:15

В России
#зарплаты
Неравенство зарплат в РФ сократилось до уровня 2019 года

вчера, 18:13

В России
Кабмин смягчил требования к госзакупкам медизделий
#медизделия #госзакупки
Кабмин смягчил требования к госзакупкам медизделий

вчера, 16:08

В России