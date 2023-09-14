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Шойгу утвердил список болезней, запрещающих служить по контракту при мобилизации
В список включили сахарный диабет первого типа, психические расстройства от употребления психоактивных веществ, инсульты, последствия поражения ЦНС и другие болезни.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу подписал приказ об утверждении списка заболеваний, при которых признанного ограниченно годным гражданина нельзя призвать на военную службу по контракту в период мобилизации, военного положения и в военное время. Соответствующий документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
В список вошли ВИЧ, гепатит В и С, активные формы туберкулеза органов дыхания, позвоночника, костей, суставов и мочеполовых органов — то есть заболевания, которые могут передаться потенциальным сослуживцам россиянина.
Не возьмут на службу с бронхиальной астмой средней степени тяжести и сахарным диабетом I типа. Кроме этого, служить по контракту не смогут люди со злокачественными опухолями.
Также в список вошли психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ, эпилепсия с частотой менее пяти раз в год.
Заключить контракт не смогут граждане, пережившие инсульт или страдающие гипертонической болезнью II стадии. Проблемы с органами дыхания, зрением, повреждение гортани, среднетяжелые колиты и энтериты — тоже препятствие для службы по контракту.
В частности, мобилизовать человека не смогут, если острота зрения одного глаза составляет 0.09 и ниже, а другого — 0.4 или выше. Офтальмологи считают это состояние близким к слепоте.
Противопоказанием к службе также является полное отсутствие некоторых органов или конечностей, удаление части печени или поджелудочной железы, отсутствие руки до верхней трети плеча или ноги до бедра, а также, если у человека нет нескольких пальцев или имеются последствия огнестрельных переломов костей.
Причем ограничений для службы по контракту меньше, чем для срочной службы.
В списке ограничений для заключения контракта при мобилизации перечислены всего 26 пунктов из заболеваний и состояний, а в перечне болезней для призыва таких пунктов — 88.