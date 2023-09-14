Торговый павильон горел в селе Становое

Семь пожаров зарегистрировано в Липецкой области за минувшие сутки.



Вечером 13 сентября на улице Совесткой в Селе Становое горел торговый павильон, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области..



В результате пожара повреждена внутренняя отделка трети павильона, холодильная техника и продукты.



В тот же день сгорели две надворные постройки в Липецке — на улице Железнодорожной и улице Свободный Сокол. А в селе Донское Задонского района огонь уничтожил бесхозную постройку.

