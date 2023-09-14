Происшествия

25 минут назад

Торговый павильон горел в селе Становое

59
#МЧС #пожар
Торговый павильон горел в селе Становое

Семь пожаров зарегистрировано в Липецкой области за минувшие сутки.

Вечером 13 сентября на улице Совесткой в Селе Становое горел торговый павильон, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области..

В результате пожара повреждена внутренняя отделка трети павильона, холодильная техника и продукты.

В тот же день сгорели две надворные постройки в Липецке — на улице Железнодорожной и улице Свободный Сокол. А в селе Донское Задонского района огонь уничтожил бесхозную постройку.
59
#МЧС #пожар

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