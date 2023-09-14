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47 минут назад
В Минобороны РФ заявили об уничтожении 11 беспилотников над Крымом
В Минобороны России сообщили, что около 05:30 мск силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолётного типа над Крымом.
14 сентября около 05.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ, - говорится в телеграм-канале оборонного ведомства.
Дежурными средствами ПВО было уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым, - отмечается в сообщении.
Кроме того, Минобороны сообщило, что 14 сентября около 05.00 ВСУ попытались атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря.
Однако в ходе отражения атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля.
Ранее сообщалось, что ночью ВСУ пытались атаковать Брянскую область.
"14 сентября около 00.30 мск и около 00.45 мск были пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО беспилотники были уничтожены над территорией Брянской области", - отмечается в сообщении.
14 сентября около 05.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ, - говорится в телеграм-канале оборонного ведомства.
Дежурными средствами ПВО было уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым, - отмечается в сообщении.
Кроме того, Минобороны сообщило, что 14 сентября около 05.00 ВСУ попытались атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря.
Однако в ходе отражения атаки пять безэкипажных катеров противника уничтожены огнем из штатного вооружения корабля.
Ранее сообщалось, что ночью ВСУ пытались атаковать Брянскую область.
"14 сентября около 00.30 мск и около 00.45 мск были пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО беспилотники были уничтожены над территорией Брянской области", - отмечается в сообщении.