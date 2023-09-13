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iPhone 15 появятся в РФ в день мирового старта продаж

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Первые iPhone 15 российские покупатели смогут приобрести уже в день мирового старта продаж 22 сентября, однако их цена может доходить до 400 тыс. рублей на сером рынке. Об этом «Известиям» рассказали источники в ритейле. 

«В самый первый день стоимость новинок достигнет 400 тыс. рублей, на второй–третий день цена опустится до 250 тыс., далее она снизится до 180 тыс. — 200 тыс., а потом спрос стабилизируется», — полагает источник в одном из интернет-магазинов. 

В розничных сетях новая линейка Apple появится на следующий день после начала продаж в ОАЭ (там они стартуют одновременно со всем миром — 22 сентября), сообщил собеседник «Известий» в одном из сотовых операторов. 

«Если оценивать, сколько будет стоить смартфон, то в краткосрочной перспективе — первые недели — цена будет складываться из розничной стоимости на официальных рынках, надбавке ритейлера в 10–15% и курса рубля. В среднесрочной — стоимость выровняется», — сказал он. 

Собеседник «Известий» в другом сотовом операторе полагает, что официальная цена на iPhone 15 в России начнется от 120 тыс. рублей за самую младшую версию смартфона, и 280 тыс. за iPhone 15 Pro Max емкостью 1 ТБ. В МТС, Билайне, «Мегафоне» и «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что уже начали оформлять предзаказы на новые «яблочные» гаджеты. 

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