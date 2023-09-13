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сегодня, 18:15
iPhone 15 появятся в РФ в день мирового старта продаж
Первые iPhone 15 российские покупатели смогут приобрести уже в день мирового старта продаж 22 сентября, однако их цена может доходить до 400 тыс. рублей на сером рынке. Об этом «Известиям» рассказали источники в ритейле.
«В самый первый день стоимость новинок достигнет 400 тыс. рублей, на второй–третий день цена опустится до 250 тыс., далее она снизится до 180 тыс. — 200 тыс., а потом спрос стабилизируется», — полагает источник в одном из интернет-магазинов.
В розничных сетях новая линейка Apple появится на следующий день после начала продаж в ОАЭ (там они стартуют одновременно со всем миром — 22 сентября), сообщил собеседник «Известий» в одном из сотовых операторов.
«Если оценивать, сколько будет стоить смартфон, то в краткосрочной перспективе — первые недели — цена будет складываться из розничной стоимости на официальных рынках, надбавке ритейлера в 10–15% и курса рубля. В среднесрочной — стоимость выровняется», — сказал он.
Собеседник «Известий» в другом сотовом операторе полагает, что официальная цена на iPhone 15 в России начнется от 120 тыс. рублей за самую младшую версию смартфона, и 280 тыс. за iPhone 15 Pro Max емкостью 1 ТБ. В МТС, Билайне, «Мегафоне» и «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что уже начали оформлять предзаказы на новые «яблочные» гаджеты.
«В самый первый день стоимость новинок достигнет 400 тыс. рублей, на второй–третий день цена опустится до 250 тыс., далее она снизится до 180 тыс. — 200 тыс., а потом спрос стабилизируется», — полагает источник в одном из интернет-магазинов.
В розничных сетях новая линейка Apple появится на следующий день после начала продаж в ОАЭ (там они стартуют одновременно со всем миром — 22 сентября), сообщил собеседник «Известий» в одном из сотовых операторов.
«Если оценивать, сколько будет стоить смартфон, то в краткосрочной перспективе — первые недели — цена будет складываться из розничной стоимости на официальных рынках, надбавке ритейлера в 10–15% и курса рубля. В среднесрочной — стоимость выровняется», — сказал он.
Собеседник «Известий» в другом сотовом операторе полагает, что официальная цена на iPhone 15 в России начнется от 120 тыс. рублей за самую младшую версию смартфона, и 280 тыс. за iPhone 15 Pro Max емкостью 1 ТБ. В МТС, Билайне, «Мегафоне» и «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что уже начали оформлять предзаказы на новые «яблочные» гаджеты.